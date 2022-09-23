【神戸新聞杯】日本ダービー５着のプラダリアは７枠１４番、京都新聞杯勝ち馬のアスクワイルドモアは８枠１６番　枠順決定

◆第７０回神戸新聞杯・Ｇ２（９月２５日、中京・芝２２００メートル）＝３着馬までに菊花賞の優先出走権
菊花賞トライアルの第７０回神戸新聞杯の枠順が９月２３日、決定した。ダービー５着のプラダリア（牡３歳、栗東・池添学厩舎、父ディープインパクト）は７枠１４番。同舞台の京都新聞杯を制したアスクワイルドモア（牡３歳、藤原英昭厩舎、父キズナ）は８枠１６番、２連勝中のパラレルヴィジョン（牡３歳、美浦・国枝栄厩舎、父キズナ）は６枠１１番に決まった。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）リカンカブール 牡３ ５６ 藤岡 康太
（２）ボルドグフーシュ 牡３ ５６ 吉田隼人
（３）ミスターホワイト 牡３ ５６ 松若 風馬
（４）コントゥラット 牡３ ５６ 北村友一
（５）ヴェローナシチー 牡３ ５６ 団野 大成
（６）ヤマニンゼスト 牡３ ５６ 武 豊
（７）ジャスティンパレス 牡３ ５６ 鮫島 克駿
（８）メイショウラナキラ 牡３ ５６ 秋山 真一
（９）サトノヘリオス 牡３ ５６ 浜中 俊
（１０）レヴァンジル 牡３ ５６ Ｍデムーロ
（１１）パラレルヴィジョン 牡３ ５６ ルメール
（１２）ジュンブロッサム 牡３ ５６ 坂井 瑠星
（１３）ビーアストニッシド 牡３ ５６ 岩田 康誠
（１４）プラダリア 牡３ ５６ 池添 謙一
（１５）アイキャンドウイッ 牡３ ５６ 和田 竜二
（１６）アスクワイルドモア 牡３ ５６ 岩田 望来
（１７）サンセットクラウド 牡３ ５６ 幸 英明