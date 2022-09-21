注 目
報知SNS 報知新聞150周年特設サイト 新型コロナ関連ニュース
お知らせ
TwitterfacebookInstagramYouTube
ホーム 会員限定 巨人 大相撲 芸能 野球 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 格闘技 社会 地域版 ボート競輪オート 創刊150年 ライフ 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

【セパ公示】（２１日）巨人がシューメーカーを登録し、日本ハムが万波中正を抹消

スポーツ報知
巨人のシューメーカー

　◆セ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽阪神　糸井嘉男外野手

　▽巨人　シューメーカー投手

　【同抹消】

　なし

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

　なし

　【同抹消】

　▽日本ハム　堀瑞輝投手、万波中正外野手

　▽西武　平井克典投手

続きを読む

プロ野球特集

プロ野球２軍特集

巨人

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

注目トピック

コラムでＨｏ！

一覧へ

インフォメーション

NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請