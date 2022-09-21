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【セパ公示】（２１日）巨人がシューメーカーを登録し、日本ハムが万波中正を抹消
2022年9月21日 16時17分
スポーツ報知
◆セ・リーグ
【出場選手登録】
▽阪神 糸井嘉男外野手
▽巨人 シューメーカー投手
【同抹消】
なし
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
なし
【同抹消】
▽日本ハム 堀瑞輝投手、万波中正外野手
▽西武 平井克典投手
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