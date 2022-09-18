注 目
報知SNS
報知新聞150周年特設サイト
新型コロナ関連ニュース
お知らせ
ホーム
会員限定
巨人
大相撲
芸能
野球
競馬
サッカー
ゴルフ
スポーツ
格闘技
社会
地域版
ボート競輪オート
創刊150年
ライフ
写真特集
占い
馬トク
ボートナビ
トップ
ニュース一覧
記事
【巨人】ＤｅＮＡに敗れて２年連続のＶ逸が確定 山崎伊織６回途中２失点５敗目…ハイライト動画
2022年9月18日 21時36分
スポーツ報知
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―３ＤｅＮＡ（１８日・東京ドーム）
続きを読む
プロ野球特集
スコア速報
日程・結果
順位表
個人成績(投手)
個人成績(打者)
チーム情報
契約更改
ドラフト
プロ野球２軍特集
スコア速報
日程・結果
順位表
個人成績(投手)
個人成績(打者)
チーム情報
巨人
ログイン
新規会員登録
マイアカウント
注目トピック
150周年SPサイト
報知新聞社の歴史を写真や紙面で振り返るスペシャルサイト
競馬専門サイト「馬トク」
オリジナル出馬表、独自の指数を今すぐ試してあなたも勝ち組
「BOATNAVI報知」
開催中の全場を予想！レース直前情報は報知スコープで！
コラムでＨｏ！
一覧へ
【ちむどんどん】バッシング強まる中、視聴率が落ち込まないのはなぜか
（9月17日 08:15）
批判コメントの枕詞すら「マツコは好きだけど」…「国立大所得制限」主張で炎上も再認識したマツコの優しさ
（9月17日 08:00）
【巨人】戸郷翔征がフル稼働 初の２ケタ勝利マーク 心身充実…番記者が推すラストスパートのキーマン
（9月17日 05:30）
【明日の金ロー】ヒロインを演じたキャメロン・ディアスのデビュー作にして代表作「マスク」
（9月15日 21:00）
【こちら日高支局です・古谷剛彦】父ケイムホーム同様、愛される種牡馬になることをインティに期待
（9月14日 09:00）
インフォメーション
聴くスポーツ報知
紙面記事から厳選した見どころをGoogle Podcastなどで配信中！
スポーツ報知 無料会員募集中！
紙面プラスαの話題が盛りだくさん！登録無料です。
G党必見！
各種SNSで巨人情報配信中
週間占い
田口二州の「古代オリエント占術」で運勢先読み。毎日19:00更新(無料)
NEWS読売・報知
モバイルGIANTS
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真
法人向け紙面・写真使用申請