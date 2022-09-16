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ベン・ガンター負傷離脱 テビタ・タタフが追加招集 ラグビー日本代表候補
2022年9月16日 15時21分
スポーツ報知
日本ラグビー協会は１６日、大分・別府で合宿中の日本代表候補からＦＷベン・ガンター（埼玉）が負傷のため離脱したと発表した。代わりにＮＯ８テビタ・タタフ（東京ＳＧ）が招集され、この日から合流した。
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