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【ＤｅＮＡ】小園健太、宮城滝太がチーム合流 コロナ療養期間明け ファームで練習再開へ
2022年9月14日 15時36分
スポーツ報知
ＤｅＮＡは１４日、小園健太投手、宮城滝太投手がチームに合流したと発表した。新型コロナウィルス陽性判定を受け、療養期間が終了した。
横須賀市内のファーム球団施設「ＤＯＣＫ」で練習を再開する見込み。
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