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【ＤｅＮＡ】桜井周斗がチーム合流　コロナ療養期間明け　ファーム施設で練習再開へ

スポーツ報知
桜井周斗

　ＤｅＮＡは１３日、桜井周斗投手がチームに合流したことを発表した。

　新型コロナウィルスの陽性判定を受けていたが療養期間が終了した。横須賀市内のファーム球団施設「ＤＯＣＫ」で練習を再開する見込み。

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