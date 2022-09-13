ラグビー女子Ｗ杯ＮＺ大会メンバー発表　父が元代表の２０歳松田凜日ら３２人選出

日本ラグビー協会は１３日、女子１５人制Ｗ杯（１０月８日開幕・ニュージーランド）に臨む日本代表登録メンバー３２人を発表した。フッカー南早紀主将は「この５年間勝利も敗戦も経験し、より強く成長したことを実感しています。ベスト８以上に入り、女子ラグビーの新しい歴史を創りたいと思います。応援よろしくお願いします！！」とコメントを出した。男子元日本代表ＦＢ努氏を父に持つ２０歳の松田凜日（日体大）、イングランドでプレー経験を積んだ加藤幸子（横河武蔵野）、３２歳の鈴木彩香（アルカス熊谷）らが選出されている。

現在、長野・菅平合宿中の日本代表は、１５日にニュージーランドへ向け出発。２４日のオークランドで開催国ニュージーランドと試合（ＷＯＷＯＷオンデマンドでライブ配信）を行い、１０月９日にＷ杯１次リーグ初戦のカナダ戦、１５日に米国戦、２３日にイタリア戦に臨む。

▽ＦＷ 加藤幸子（横河武蔵野）、北野和子（三重パールズ）、小牧日菜多（日体大）、佐高裕佳（弘前サクラオーバルズ）、南早紀（主将、横河武蔵野）、ラベマイまこと（横河武蔵野）、谷口琴美（三重パールズ）、永田虹歩（国際武道大）、川村雅未（ＲＫＵグレース）、佐藤優奈（東京山九フェニックス）、高野眞希（横河武蔵野）、玉井希絵（三重パールズ）、吉村乙華（アルカス熊谷／立正大）、向來桜子（日体大）、斉藤聖奈（三重パールズ）、鈴木実沙紀（東京山九フェニックス）、永田いろは（アルカス熊谷）、細川恭子（三重パールズ）、永井彩乃（横浜ＴＫＭ）

▽ＢＫ 阿部恵（アルカス熊谷）、津久井萌（横河武蔵野）、大塚朱紗（ＲＫＵグレース）、山本実（三重パールズ）、今釘小町（アルカス熊谷／立正大）、名倉ひなの（横河武蔵野）、伊藤優希（三重パールズ）、鈴木彩香（アルカス熊谷）、中山潮音（横河武蔵野）、古田真菜（東京山九フェニックス）、庵奥里愛（三重パールズ）、平山愛（自衛隊ＰＴＳ）、松田凜日（日体大）