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大学サッカー　１７日・日韓定期戦の全日本選抜メンバー２３人を発表

スポーツ報知

　全日本大学サッカー連盟は１２日、今月１７日に行われるデンソー杯サッカー大学日韓定期戦に出場する全日本大学選抜メンバー２３人を発表した。チームは１７日に韓国の安養総合運動場で全韓国大学選抜と試合を行う。同大会は今年３年ぶりの実施。６月には日本で定期戦が行われ、日本が５―０で勝利した。

▽スタッフ

団長…上田裕介

監督…イ・ウヨン（専大）

コーチ…西川周吾（北陸大）

コーチ…福士徳文（慶大）

ＧＫコーチ…児玉進二（福岡大）

ドクター…須藤彰仁

トレーナー…北園海

エキップ…鏑木享

総務…内野亮汰

▽ＧＫ

飯田雅浩（国士舘大）、近藤壱成（法大）、菅沼一晃（福岡大）

▽ＤＦ

奥田勇斗（桃山学院大）、山﨑大地（順大）、相澤佑哉（駒大）、中野就斗（桐蔭横浜大）、三浦颯太（日体大）、速水修平（常葉大）、関根大輝（拓大）、岡哲平（明大）

▽ＭＦ

オナイウ情滋（新潟医療福祉大）、泉柊椰（びわこ成蹊スポーツ大）、寺山翼（順大）、齋藤聖七（流通経大）、熊澤和希（流通経大）、倍井謙（関西学院大）、植村洋斗（早大）、水野颯太（桐蔭横浜大）、藤井海和（流通経大）

▽ＦＷ

山田新（桐蔭横浜大）、落合陸（東京国際大）、小森飛絢（新潟医療福祉大）

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