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【セ・パ公示】（１２日）楽天が則本昂大、阪神を才木浩人を登録し、ＤｅＮＡが石田健大を抹消

スポーツ報知
則本昂大

　◆セ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽阪神　才木浩人投手

　【同抹消】

　▽ＤｅＮＡ　石田健大投手

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽ロッテ　鈴木昭汰投手

　▽楽天　則本昂大投手

　【同抹消】

　▽ロッテ　本前郁也投手

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