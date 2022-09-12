注 目
報知SNS
報知新聞150周年特設サイト
新型コロナ関連ニュース
お知らせ
ホーム
会員限定
巨人
大相撲
芸能
野球
競馬
サッカー
ゴルフ
スポーツ
格闘技
社会
地域版
ボート競輪オート
創刊150年
ライフ
写真特集
占い
馬トク
ボートナビ
トップ
ニュース一覧
記事
【セ・パ公示】（１２日）楽天が則本昂大、阪神を才木浩人を登録し、ＤｅＮＡが石田健大を抹消
2022年9月12日 16時14分
スポーツ報知
◆セ・リーグ
【出場選手登録】
▽阪神 才木浩人投手
【同抹消】
▽ＤｅＮＡ 石田健大投手
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
▽ロッテ 鈴木昭汰投手
▽楽天 則本昂大投手
【同抹消】
▽ロッテ 本前郁也投手
続きを読む
プロ野球特集
スコア速報
日程・結果
順位表
個人成績(投手)
個人成績(打者)
チーム情報
契約更改
ドラフト
プロ野球２軍特集
スコア速報
日程・結果
順位表
個人成績(投手)
個人成績(打者)
チーム情報
ＭＬＢ特集
日程・結果
順位表
個人成績
日本人成績
高校野球特集
夏の甲子園
夏の地方大会
センバツ
準硬式野球特集
東京六大学準硬式野球
東都大学準硬式野球
野球
ログイン
新規会員登録
マイアカウント
注目トピック
150周年SPサイト
報知新聞社の歴史を写真や紙面で振り返るスペシャルサイト
競馬専門サイト「馬トク」
オリジナル出馬表、独自の指数を今すぐ試してあなたも勝ち組
「BOATNAVI報知」
開催中の全場を予想！レース直前情報は報知スコープで！
コラムでＨｏ！
一覧へ
【仙ペン】強いゾンビになってくれ
（9月12日 06:00）
【番記者の視点】先発７人入れ替えでドローの鹿島 岩政大樹監督の信念を見た
（9月11日 15:23）
【番記者の視点】「監督交代は考えてない」神戸は残り７試合を「何ブースト」で戦う？
（9月11日 14:27）
“死ぬどんどん”続くも視聴者釘付けの「鎌倉殿の１３人」…「ちむどんどん」が学ぶべき三谷脚本の人間を描く力
（9月10日 08:00）
夏の甲子園 仙台育英の優勝で悲願の「白河の関越え」達成 地元少年らに与えた感動
（9月9日 13:10）
インフォメーション
聴くスポーツ報知
紙面記事から厳選した見どころをGoogle Podcastなどで配信中！
スポーツ報知 無料会員募集中！
紙面プラスαの話題が盛りだくさん！登録無料です。
G党必見！
各種SNSで巨人情報配信中
週間占い
田口二州の「古代オリエント占術」で運勢先読み。毎日19:00更新(無料)
NEWS読売・報知
モバイルGIANTS
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真
法人向け紙面・写真使用申請
×