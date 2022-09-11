“美人格闘家”ケイト・ロータス、判定でＲＩＺＩＮファイターに勝利「久々の勝ちなのでほっとしている」

◆ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ３８ ▽第４試合（ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ５０キロ） 〇ケイト・ロータス（判定 ２―１）竹林愛留●（１１日、ニューピアホール）

“美人格闘家”ケイト・ロータス（ＫＩＮＧ ＧＹＭ ＫＯＢＥ）が、２０年大みそかにＪＫファイターとしてＲＩＺＩＮに出場した竹林愛留（総斗會三村道場）に判定２―１で勝利。連敗を２で止めた。

１回ケイトが首投げでテイクダウンを奪うと、両者三角締めと腕十字の掛け合い。会場が盛り上がるが決めきれず。２回にも首投げ相手倒したケイト。終始コントロールするが、終盤ポジションをひっくり返されパウンドを被弾したが、何とか勝利をもぎ取った。

ケイトはリング上で「久々の勝ちなのでほっとしている。内容としてはまだまだ見ごたえのある試合とは言えないんですけど、Ｋクラウンの強い選手に追いつこうと頑張っているので、飽きずに応援してください」と喜びをかたった。

◆ケイト・ロータス １９９８年３月１６日、兵庫県生まれ。 空手と柔道をバックボーンに、ボディビルダーの大会にも出場。２０年４月に総合格闘家に転向。同年１０月の「ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ３０」のアマチュアＳＰルールでＭＭＡデビュー。同年１２月の「ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ３２」でプロデビュー。熊谷麻里奈からプロ初勝利を奪った。

【全試合結果】

▽ＯＦ第１試合 アマチュアＳＰルール（ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳフライ級）

〇齊藤百湖（判定 ３―０）福田万智●

▽ＯＦ第２試合 アマチュアＳＰルール（ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ６０キロ）

〇鈴木”ＢＯＳＳ”遥（判定 ３―０）近藤世里菜●

▽ＯＦ第３試合 アマチュアＳＰルール（ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ５３キロ）

〇Ｓａｒａｈ（判定 ２―１）サラ●

▽ＯＦ第４試合 アマチュアＳＰルール（ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ５１キロ）

〇吉川桃加（１回１分５１秒 ＴＫＯ）須田美咲●

▽第１試合（ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳミクロ級）

〇ちびさいＫＹＯＫＡ（判定 ３―０）ジャカ季美香●

▽第２試合（ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ５９キロ）

〇栗山葵（判定 ３―０）Ｔｅーａ●

▽第３試合（ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳストロー級）

〇長野美香（１回４分１９秒 腕十字固め）井上智子●

▽第４試合（ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ５０キロ）

〇ケイト・ロータス（判定 ２―１）竹林愛留●

▽第５試合（ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳミクロ級）

〇古瀬美月（判定 ３―０）山崎桃子●

▽第６試合（ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ４９キロ）

〇ＨＩＭＥ（１回３７秒 ＴＫＯ）桐生祐子●

▽第７試合（ＤＥＥＰアトム級）

〇須田萌里（判定 ３―０）村上彩●