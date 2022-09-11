【日曜の注目新馬】サンテックス、迫力の馬体から繰り出す大きなフットワークで初戦から

◆１１日中京４Ｒ・ダート１８００メートル
★サンテックス（牡、父マジェスティックウォリアー、母ナイトフライト、栗東・浜田多実雄厩舎）
エーピーインディ直子の父は米Ｇ１・ホープフルステークス（ダート１４００メートル）優勝馬。スマッシャー（ユニコーンステークス）、サンライズホープ（シリウスステークス）などダート巧者を輩出。
７月１４日に外厩・フォレストヒルから入厩し、栗東坂路を中心に時計８本。５００キロを超す馬体から繰り出す大きなフットワークで駆けた。５２キロ・松本騎手の手綱で初陣Ｖを目指す。
【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
ミヤビ ◇３日新潟５Ｒ芝２０００（小国ステーブル）
フロムダスク ◇３日小倉５Ｒ芝１２００（チャンピオンヒルズ）
サラサハウプリティ◇３日札幌５Ｒ芝１５００（宇治田原優駿ステーブル）
テンカノギジン ◇４日新潟５Ｒ芝１８００（ノーザンファーム天栄）
コーパスクリスティ◇４日新潟６Ｒ芝１４００（ノーザンファーム空港）
トーアライデン ◇４日小倉５Ｒ芝１８００（宇治田原優駿ステーブル）
【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】
１ ノーザンファームしがらき ３７勝（３１・２％）
２ ノーザンファーム天栄 ３６勝（３２・１％）
３ 山元トレーニングセンター ２０勝（１９・５％）
４ チャンピオンヒルズ １７勝（１９・２％）
５ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ １４勝（２１・４％）
６ 大山ヒルズ １２勝（２６・３％）
７ 吉澤ステーブルＥＡＳＴ １１勝（２５・４％）
８ グリーンウッド・トレーニング ９勝（１７・２％）
９ 宇治田原優駿ステーブル ８勝（１３・１％）
１０ 阿見トレーニングセンター ６勝（１０・２％）
※競馬サイト「馬トク」からのデータ