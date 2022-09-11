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【日曜の注目新馬】サンテックス、迫力の馬体から繰り出す大きなフットワークで初戦から

スポーツ報知
　

◆１１日中京４Ｒ・ダート１８００メートル

★サンテックス（牡、父マジェスティックウォリアー、母ナイトフライト、栗東・浜田多実雄厩舎）

　エーピーインディ直子の父は米Ｇ１・ホープフルステークス（ダート１４００メートル）優勝馬。スマッシャー（ユニコーンステークス）、サンライズホープ（シリウスステークス）などダート巧者を輩出。

　７月１４日に外厩・フォレストヒルから入厩し、栗東坂路を中心に時計８本。５００キロを超す馬体から繰り出す大きなフットワークで駆けた。５２キロ・松本騎手の手綱で初陣Ｖを目指す。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

ミヤビ　　　　　　◇３日新潟５Ｒ芝２０００（小国ステーブル）

フロムダスク　　　◇３日小倉５Ｒ芝１２００（チャンピオンヒルズ）

サラサハウプリティ◇３日札幌５Ｒ芝１５００（宇治田原優駿ステーブル）

テンカノギジン　　◇４日新潟５Ｒ芝１８００（ノーザンファーム天栄）

コーパスクリスティ◇４日新潟６Ｒ芝１４００（ノーザンファーム空港）

トーアライデン　　◇４日小倉５Ｒ芝１８００（宇治田原優駿ステーブル）

【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】

１　　ノーザンファームしがらき　　　３７勝（３１・２％）

２　　ノーザンファーム天栄　　　　　３６勝（３２・１％）

３　　山元トレーニングセンター　　　２０勝（１９・５％）

４　　チャンピオンヒルズ　　　　　　１７勝（１９・２％）

５　　吉澤ステーブルＷＥＳＴ　　　　１４勝（２１・４％）

６　　大山ヒルズ　　　　　　　　　　１２勝（２６・３％）

７　　吉澤ステーブルＥＡＳＴ　　　　１１勝（２５・４％）

８　　グリーンウッド・トレーニング　　９勝（１７・２％）

９　　宇治田原優駿ステーブル　　　　　８勝（１３・１％）

１０　阿見トレーニングセンター　　　　６勝（１０・２％）

※競馬サイト「馬トク」からのデータ

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