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【巨人】大城卓三の２点適時打、岡本和真３安打も届かず、最下位・中日に敗れ借金７…ハイライト動画
2022年9月10日 19時23分
スポーツ報知
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―５中日（１０日・東京ドーム）
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