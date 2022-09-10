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【セ・パ公示】（１０日）巨人が岡田悠希を登録、北村拓己を抹消

スポーツ報知
一軍に合流した岡田悠希（カメラ・中島　傑）

　◆セ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽阪神　森木大智投手

　▽巨人　岡田悠希外野手

　▽ＤｅＮＡ　砂田毅樹投手

　【同抹消】

　▽巨人　北村拓己内野手

　▽ＤｅＮＡ　上茶谷大河投手

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

　なし

　【同抹消】

　なし

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