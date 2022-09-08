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【西武】増田達至投手が５００試合登板を達成

スポーツ報知
８回４番手で登板の増田達至（カメラ・小林　泰斗）

◆パ・リーグ　西武―オリックス（８日・ベルーナＤ）

　西武・増田達至投手がオリックス戦の８回から登板し、プロ野球１０５人目の５００試合登板を達成した。初登板は２０１３年６月１３日の中日戦（西武ドーム）。

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