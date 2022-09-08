自民党が氏名公表した旧統一教会と関与のあった議員一覧

自民党が氏名公表した旧統一教会と関係していた議員一覧

◆関連団体含め、会合への出席「議員本人出席で挨拶あり」

【衆院議員】

逢沢一郎／赤沢亮正／東国幹／池田佳隆／石橋林太郎／石原宏高／石原正敬／伊東良孝／稲田朋美／井林辰憲／井原巧／大岡敏孝／尾崎正直／小田原潔／鬼木誠／菅家一郎／神田憲次／北村誠吾／工藤彰三／熊田裕通／国場幸之助／小寺裕雄／小林茂樹／小林鷹之／小林史明／坂井学／佐々木紀／柴山昌彦／島尻安伊子／鈴木馨祐／関芳弘／高木宏壽／高鳥修一／高見康裕／武田良太／武村展英／谷川とむ／田野瀬太道／田畑裕明／塚田一郎／土田慎／土井亨／中川貴元／中川郁子／中曽根康隆／中西健治／中根一幸／中野英幸／中村裕之／中山展宏／西野太亮／萩生田光一／鳩山二郎／平井卓也／深沢陽一／古川康／細田健一／宮内秀樹／宮崎政久／宮沢博行／務台俊介／宗清皇一／村井英樹／盛山正仁／保岡宏武／柳本顕／山際大志郎／山田賢司／山本朋広／若林健太

【参議院】

青木一彦／生稲晃子／石井浩郎／井上義行／猪口邦子／上野通子／臼井正一／江島潔／加田裕之／加藤明良／北村経夫／古賀友一郎／小鑓（こやり）隆史／桜井充／佐藤啓／高橋克法／豊田俊郎／永井学／船橋利実／星北斗／舞立昇治／三宅伸吾／森屋宏／山本順三／若林洋平／渡辺猛之

◆統一教会関連団体の会合への出席。議員本人出席で講演

【衆議院】

赤沢亮正／甘利明／石破茂／伊東良孝／大岡敏孝／小田原潔／北村誠吾／木原稔／佐々木紀／谷川とむ／中谷真一／中山展宏／古川康／宮沢博行／務台俊介／山際大志郎／義家弘介

【参議院】

井上義行／猪口邦子／衛藤晟一

「旧統一教会主催の会合への出席」

【衆議院】

逢沢一郎／上杉謙太郎／木村次郎／柴山昌彦／萩生田光一／穂坂泰

【参議院】

磯崎仁彦／井上義行／三宅伸吾／森まさこ

◆旧統一教会及び関連団体に対する会費類の支出」のうち、政治資金規正法上、要公開の対象議員

【衆議院】

青山周平／池田佳隆／伊藤信太郎／伊東良孝／井上信治／上野賢一郎／大岡敏孝／奥野信亮／小田原潔／鬼木誠／加藤勝信／神田憲次／木村次郎／高木啓／高木宏壽／武田良太／田畑裕明／寺田稔／中川郁子／萩生田光一／平井卓也／平沢勝栄／松本洋平

【参議院】

上野通子

◆旧統一教会及び関連団体からの寄付やパーティー収入で寄付もしくはパーティー収入有り」のうち、政治資金規正法上、要公開の対象議員

石破茂／下村博文／高木宏壽／山本朋広

◆選挙におけるボランティア支援

【衆議院】

岸信夫／木村次郎／熊田裕通／斎藤洋明／坂井学／高鳥修一／田畑裕明／田野瀬太道／中川貴元／中村裕之／深沢陽一／萩生田光一／星野剛士／若林健太

【参議院】

北村経夫／小鑓（こやり）隆史／船橋利実

◆旧統一教会及び関連団体への選挙支援の依頼、及び組織的支援、動員などの受け入れ

【衆議院】

斎藤洋明

【参議院】

井上義行