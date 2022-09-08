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【９日の予告先発】巨人・戸郷翔征―中日・大野雄大、ＤｅＮＡ・上茶谷大河―阪神・藤浪晋太郎ほか

スポーツ報知
畠世周に回転する方向の合図を出す戸郷翔征（右）（カメラ・今成　良輔）

　【セ・リーグ】

　◆巨人・戸郷翔征―中日・大野雄大（１８時・東京ドーム）

　◆ヤクルト・小沢怜史―広島・大瀬良大地（１８時・神宮）

　◆ＤｅＮＡ・上茶谷大河―阪神・藤浪晋太郎（１８時・横浜）

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