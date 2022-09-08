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【ロッテ】９日からの２軍３連戦中止 ＤｅＮＡコロナの影響で編成困難のため
2022年9月8日 17時0分
スポーツ報知
ロッテは７日、９日からのイースタン・リーグＤｅＮＡ３連戦（９、１０日はロッテ浦和、１１日は袖ヶ浦）の中止を発表した。
ＤｅＮＡが新型コロナウイルス関連でチーム編成困難になったため。
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