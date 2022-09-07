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プロップのヴァルアサエリ愛が離脱　垣永真之介が追加招集ラグビー日本代表候補合宿

スポーツ報知

　日本ラグビー協会は７日、大分・別府市で実施中の日本代表候補合宿にプロップ垣永真之介（東京ＳＧ）を追加招集すると発表した。この日合流した。

　同じポジションのヴァルアサエリ愛（埼玉）は負傷のため離脱した。

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