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プロップのヴァルアサエリ愛が離脱 垣永真之介が追加招集ラグビー日本代表候補合宿
2022年9月7日 16時22分
スポーツ報知
日本ラグビー協会は７日、大分・別府市で実施中の日本代表候補合宿にプロップ垣永真之介（東京ＳＧ）を追加招集すると発表した。この日合流した。
同じポジションのヴァルアサエリ愛（埼玉）は負傷のため離脱した。
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