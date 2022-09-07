鈴木誠也、１５試合ぶり１１号同点２ラン 日本人１年目では大谷翔平、松井秀喜らに次ぎ５位に

◆米大リーグ カブス―レッズ（６日・シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの鈴木誠也外野手（２８）が６日（日本時間７日）、本拠地・レッズ戦に「２番・右翼」で先発出場し、１５試合ぶりの一発で９月初アーチとなる１１号同点２ランを放った。

２点を追う５回２死三塁の３打席目。カウント１―１からレッズ・先発右腕・ダンの９２・６マイル（約１４９・０キロ）を左中間席に運んだ。久々の一発は貴重な同点弾。打球速度９９マイル（約１５９キロ）、飛距離３７５フィート（約１１４メートル）、打球角度２６度だった。

日本人大リーガーの１年目での１１本塁打は、１８年大谷翔平（エンゼルス＝２２本）、０６年城島健司（マリナーズ＝１８本）、０３年松井秀喜（ヤンキース＝１６本）、０５年井口資仁（Ｗソックス＝１５本）に次いで、単独５位となった。これまでは０１年新庄（メッツ）、０８年福留（カブス）、１２年青木（ブルワーズ）の１０本に並んでいた。

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