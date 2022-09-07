【高校日本代表】侍ジャパンＵ１８代表が米フロリダで始動　球場横の池に「ワニ出没注意」の看板

第３０回Ｕ１８Ｗ杯（日本時間１０～１９日・米フロリダ州）で初優勝を狙う高校日本代表が日本時間７日、大会開催地の米フロリダ州サラソタで始動した。気温３０度超え。快晴の空の下、主将の山田陽翔投手（近江３年）ら２０人の戦士たちがグラウンドへ。初戦となる同１０日のイタリア戦に向けて練習を始めた。
ウォーミングアップ、キャッチボール、シートノック、投内連係、打撃練習。雷が鳴り雨が降る時間帯もあったが、選手たちは声を掛け合いながら約４時間の練習をこなした。ちなみに練習したグラウンドの横、約５０メートルの距離にある池の前に「ワニ出没注意」の看板が…。米フロリダの大自然の中で汗を流した。
◆投手
森本哲星（市船橋）
山田陽翔（近江）
川原嗣貴（大阪桐蔭）
吉村優聖歩（明徳義塾）
香西一希（九州国際大付）
宮原明弥（海星）
生盛亜勇太（興南）
◆捕手
渡部海（智弁和歌山）
松尾汐恩（大阪桐蔭）
野田海人（九州国際大付）
◆内野手
赤堀颯（聖光学院）
鈴木斗偉（山梨学院）
藤森康淳（天理）
伊藤櫂人（大阪桐蔭）
光弘帆高（履正社）
内海優太（広陵）
◆外野手
安田淳平（聖光学院）
海老根優大（大阪桐蔭）
浅野翔吾（高松商）
黒田義信（九州国際大付）
◇Ｕ１８日本代表の日程◇
１０日 イタリア戦
１１日 メキシコ戦
１２日 パナマ戦
１３日 オーストラリア戦
１４日 台湾戦
１６日～ スーパーラウンド、順位決定ラウンド
１９日 決勝、３位決定戦