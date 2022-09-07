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【高校日本代表】侍ジャパンＵ１８代表が米フロリダで始動　球場横の池に「ワニ出没注意」の看板

スポーツ報知
松尾汐恩（右）を取材する山田陽翔（カメラ・中野雄太）

　第３０回Ｕ１８Ｗ杯（日本時間１０～１９日・米フロリダ州）で初優勝を狙う高校日本代表が日本時間７日、大会開催地の米フロリダ州サラソタで始動した。気温３０度超え。快晴の空の下、主将の山田陽翔投手（近江３年）ら２０人の戦士たちがグラウンドへ。初戦となる同１０日のイタリア戦に向けて練習を始めた。

　ウォーミングアップ、キャッチボール、シートノック、投内連係、打撃練習。雷が鳴り雨が降る時間帯もあったが、選手たちは声を掛け合いながら約４時間の練習をこなした。ちなみに練習したグラウンドの横、約５０メートルの距離にある池の前に「ワニ出没注意」の看板が…。米フロリダの大自然の中で汗を流した。

◆投手

森本哲星（市船橋）

山田陽翔（近江）

川原嗣貴（大阪桐蔭）

吉村優聖歩（明徳義塾）

香西一希（九州国際大付）

宮原明弥（海星）

生盛亜勇太（興南）

◆捕手

渡部海（智弁和歌山）

松尾汐恩（大阪桐蔭）

野田海人（九州国際大付）

◆内野手

赤堀颯（聖光学院）

鈴木斗偉（山梨学院）

藤森康淳（天理）

伊藤櫂人（大阪桐蔭）

光弘帆高（履正社）

内海優太（広陵）

◆外野手

安田淳平（聖光学院）

海老根優大（大阪桐蔭）

浅野翔吾（高松商）

黒田義信（九州国際大付）

◇Ｕ１８日本代表の日程◇

１０日　イタリア戦

１１日　メキシコ戦

１２日　パナマ戦

１３日　オーストラリア戦

１４日　台湾戦

１６日～　スーパーラウンド、順位決定ラウンド

１９日　決勝、３位決定戦

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