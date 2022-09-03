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【セパ公示】（３日）ソフトバンクが川瀬晃、中村晃を登録 高田知季、野村大樹を抹消
2022年9月3日 12時51分
スポーツ報知
◆セ・リーグ
【出場選手登録】
なし
【同抹消】
なし
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
▽ソフトバンク 川瀬晃内野手、中村晃外野手
【同抹消】
▽ソフトバンク 高田知季内野手、野村大樹内野手
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