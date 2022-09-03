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大阪桐蔭・伊藤櫂人は「８番・三塁」練習前に先輩で早大の主将・中川卓也にあいさつ…両軍スタメン発表

スポーツ報知
あいさつに向かう大阪桐蔭・伊藤櫂人（カメラ・中野雄太）

◆侍ジャパンＵ―１８練習試合　早大―高校日本代表（３日・安部球場）

　両チームのスターティングメンバーが発表された。

　大阪桐蔭・伊藤櫂人（かいと）内野手（３年）は「８番・三塁」でスタメン出場する。練習前に大阪桐蔭メンバーの松尾汐恩捕手（３年）、海老根優大（３年）と先輩で早大の主将・中川卓也内野手（４年）にあいさつ。和やかな雰囲気で談笑し、バットなど野球道具をプレゼントされた。

◆高校日本代表

１番・左翼　浅野翔吾（高松商）

２番・遊撃　赤堀颯（聖光学院）

３番・中堅　安田淳平（聖光学院）

４番・一塁　内海優太（広陵）

５番・捕手　松尾汐恩（大阪桐蔭）

６番・右翼　黒田義信（九州国際大付）

７番・ＤＨ　渡部海（智弁和歌山）

８番・三塁　伊藤櫂人（大阪桐蔭）

９番・二塁　藤森康淳（天理）

　　　投手　香西一希（九州国際大付）

◆早大

１番・二塁　熊田任洋（東邦）

２番・左翼　森田朝陽（高岡商）

３番・三塁　中川卓也（大阪桐蔭）

４番・中堅　蛭間拓哉（浦和学院）

５番・一塁　野村健太（山梨学院）

６番・右翼　吉納翼（東邦）

７番・捕手　印出太一（中京大中京）

８番・ＤＨ　前田健伸（大阪桐蔭）

９番・遊撃　中村敢晴（筑陽学園）

　　　投手　伊藤樹（仙台育英）

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