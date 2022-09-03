大阪桐蔭・伊藤櫂人は「８番・三塁」練習前に先輩で早大の主将・中川卓也にあいさつ…両軍スタメン発表

◆侍ジャパンＵ―１８練習試合 早大―高校日本代表（３日・安部球場）

両チームのスターティングメンバーが発表された。

大阪桐蔭・伊藤櫂人（かいと）内野手（３年）は「８番・三塁」でスタメン出場する。練習前に大阪桐蔭メンバーの松尾汐恩捕手（３年）、海老根優大（３年）と先輩で早大の主将・中川卓也内野手（４年）にあいさつ。和やかな雰囲気で談笑し、バットなど野球道具をプレゼントされた。

◆高校日本代表

１番・左翼 浅野翔吾（高松商）

２番・遊撃 赤堀颯（聖光学院）

３番・中堅 安田淳平（聖光学院）

４番・一塁 内海優太（広陵）

５番・捕手 松尾汐恩（大阪桐蔭）

６番・右翼 黒田義信（九州国際大付）

７番・ＤＨ 渡部海（智弁和歌山）

８番・三塁 伊藤櫂人（大阪桐蔭）

９番・二塁 藤森康淳（天理）

投手 香西一希（九州国際大付）

◆早大

１番・二塁 熊田任洋（東邦）

２番・左翼 森田朝陽（高岡商）

３番・三塁 中川卓也（大阪桐蔭）

４番・中堅 蛭間拓哉（浦和学院）

５番・一塁 野村健太（山梨学院）

６番・右翼 吉納翼（東邦）

７番・捕手 印出太一（中京大中京）

８番・ＤＨ 前田健伸（大阪桐蔭）

９番・遊撃 中村敢晴（筑陽学園）

投手 伊藤樹（仙台育英）