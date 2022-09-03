【土曜の注目新馬】小倉２歳Ｓにも登録フロムダスク、栗東坂路４８秒８、５１秒２…調教通りなら確勝級

◆３日小倉５Ｒ・芝１２００メートル
★フロムダスク（牡、父ボルトドーロ、母フーリッシュコーズ、栗東・森秀行厩舎）
メダグリアドーロ産駒の父は、２歳時に米Ｇ１・２勝。３冠馬候補の声も上がったが、ケンタッキーダービーで１２着と敗れた。本馬の近親ゲットストーミー（父ストーミーアトランティック）が米Ｇ１・３勝という良血。仕上がりも早い。
７月２７日に外厩・チャンピオンヒルズから移動し、栗東坂路で時計９本。４８秒８、５１秒２をマークするなど、脚力は確かだ。調教抜群、仕上がり良好、前向きで、パワーもありと陣営の評価もすこぶる高い。小倉２歳Ｓにも登録していたが、まずは新馬戦からの始動。スムーズに運べば確勝級の評価。
【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
フライヤートゥルー◇２７日新潟５Ｒ芝１８００（大山ヒルズ）
デインバランス ◇２７日新潟６Ｒ芝１６００（グリーンウッド・トレーニング）
スカパラダイス ◇２７日小倉５Ｒ芝２０００（宇治田原優駿ステーブル）
ペリエール ◇２７日札幌５Ｒダ１７００（ファンタストクラブ）
クロスライセンス ◇２８日新潟５Ｒ芝１６００（ノーザンファーム天栄）
エコロアイ ◇２８日新潟６Ｒダ１２００（チャンピオンヒルズ）
コナコースト ◇２８日小倉５Ｒ芝１８００（ノーザンファームしがらき）
バレリーナ ◇２８日小倉６Ｒ芝１２００（チャンピオンヒルズ）
フォトンブルー ◇２８日札幌５Ｒ芝１８００（ノーザンファーム空港）
【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】
１ ノーザンファームしがらき ３７勝（３１・２％）
２ ノーザンファーム天栄 ３６勝（３２・１％）
３ 山元トレーニングセンター ２０勝（１９・５％）
４ チャンピオンヒルズ １７勝（１９・２％）
５ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ １４勝（２１・４％）
６ 大山ヒルズ １２勝（２６・３％）
７ 吉澤ステーブルＥＡＳＴ １１勝（２５・４％）
８ グリーンウッド・トレーニング ９勝（１７・２％）
９ 宇治田原優駿ステーブル ８勝（１３・１％）
１０ 阿見トレーニングセンター ６勝（１０・２％）
※競馬サイト「馬トク」からのデータ