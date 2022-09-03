【土曜の注目新馬】小倉２歳Ｓにも登録フロムダスク、栗東坂路４８秒８、５１秒２…調教通りなら確勝級

◆３日小倉５Ｒ・芝１２００メートル

★フロムダスク（牡、父ボルトドーロ、母フーリッシュコーズ、栗東・森秀行厩舎）

メダグリアドーロ産駒の父は、２歳時に米Ｇ１・２勝。３冠馬候補の声も上がったが、ケンタッキーダービーで１２着と敗れた。本馬の近親ゲットストーミー（父ストーミーアトランティック）が米Ｇ１・３勝という良血。仕上がりも早い。

７月２７日に外厩・チャンピオンヒルズから移動し、栗東坂路で時計９本。４８秒８、５１秒２をマークするなど、脚力は確かだ。調教抜群、仕上がり良好、前向きで、パワーもありと陣営の評価もすこぶる高い。小倉２歳Ｓにも登録していたが、まずは新馬戦からの始動。スムーズに運べば確勝級の評価。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

フライヤートゥルー◇２７日新潟５Ｒ芝１８００（大山ヒルズ）

デインバランス ◇２７日新潟６Ｒ芝１６００（グリーンウッド・トレーニング）

スカパラダイス ◇２７日小倉５Ｒ芝２０００（宇治田原優駿ステーブル）

ペリエール ◇２７日札幌５Ｒダ１７００（ファンタストクラブ）

クロスライセンス ◇２８日新潟５Ｒ芝１６００（ノーザンファーム天栄）

エコロアイ ◇２８日新潟６Ｒダ１２００（チャンピオンヒルズ）

コナコースト ◇２８日小倉５Ｒ芝１８００（ノーザンファームしがらき）

バレリーナ ◇２８日小倉６Ｒ芝１２００（チャンピオンヒルズ）

フォトンブルー ◇２８日札幌５Ｒ芝１８００（ノーザンファーム空港）

【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】

１ ノーザンファームしがらき ３７勝（３１・２％）

２ ノーザンファーム天栄 ３６勝（３２・１％）

３ 山元トレーニングセンター ２０勝（１９・５％）

４ チャンピオンヒルズ １７勝（１９・２％）

５ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ １４勝（２１・４％）

６ 大山ヒルズ １２勝（２６・３％）

７ 吉澤ステーブルＥＡＳＴ １１勝（２５・４％）

８ グリーンウッド・トレーニング ９勝（１７・２％）

９ 宇治田原優駿ステーブル ８勝（１３・１％）

１０ 阿見トレーニングセンター ６勝（１０・２％）

※競馬サイト「馬トク」からのデータ