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【土曜の注目新馬】小倉２歳Ｓにも登録フロムダスク、栗東坂路４８秒８、５１秒２…調教通りなら確勝級

スポーツ報知
フロムダスク

◆３日小倉５Ｒ・芝１２００メートル

★フロムダスク（牡、父ボルトドーロ、母フーリッシュコーズ、栗東・森秀行厩舎）

　メダグリアドーロ産駒の父は、２歳時に米Ｇ１・２勝。３冠馬候補の声も上がったが、ケンタッキーダービーで１２着と敗れた。本馬の近親ゲットストーミー（父ストーミーアトランティック）が米Ｇ１・３勝という良血。仕上がりも早い。

　７月２７日に外厩・チャンピオンヒルズから移動し、栗東坂路で時計９本。４８秒８、５１秒２をマークするなど、脚力は確かだ。調教抜群、仕上がり良好、前向きで、パワーもありと陣営の評価もすこぶる高い。小倉２歳Ｓにも登録していたが、まずは新馬戦からの始動。スムーズに運べば確勝級の評価。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

フライヤートゥルー◇２７日新潟５Ｒ芝１８００（大山ヒルズ）

デインバランス　　◇２７日新潟６Ｒ芝１６００（グリーンウッド・トレーニング）

スカパラダイス　　◇２７日小倉５Ｒ芝２０００（宇治田原優駿ステーブル）

ペリエール　　　　◇２７日札幌５Ｒダ１７００（ファンタストクラブ）

クロスライセンス　◇２８日新潟５Ｒ芝１６００（ノーザンファーム天栄）

エコロアイ　　　　◇２８日新潟６Ｒダ１２００（チャンピオンヒルズ）

コナコースト　　　◇２８日小倉５Ｒ芝１８００（ノーザンファームしがらき）

バレリーナ　　　　◇２８日小倉６Ｒ芝１２００（チャンピオンヒルズ）

フォトンブルー　　◇２８日札幌５Ｒ芝１８００（ノーザンファーム空港）

【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】

１　　ノーザンファームしがらき　　　３７勝（３１・２％）

２　　ノーザンファーム天栄　　　　　３６勝（３２・１％）

３　　山元トレーニングセンター　　　２０勝（１９・５％）

４　　チャンピオンヒルズ　　　　　　１７勝（１９・２％）

５　　吉澤ステーブルＷＥＳＴ　　　　１４勝（２１・４％）

６　　大山ヒルズ　　　　　　　　　　１２勝（２６・３％）

７　　吉澤ステーブルＥＡＳＴ　　　　１１勝（２５・４％）

８　　グリーンウッド・トレーニング　　９勝（１７・２％）

９　　宇治田原優駿ステーブル　　　　　８勝（１３・１％）

１０　阿見トレーニングセンター　　　　６勝（１０・２％）

※競馬サイト「馬トク」からのデータ

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