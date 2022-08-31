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１番打者に高松商・浅野翔吾＆日体大・矢沢宏太…スタメン発表

スポーツ報知
高松商の浅野翔吾

◆侍ジャパンＵ１８壮行試合　高校日本代表―大学日本代表（３１日・ＺＯＺＯ）

　両チームのスターティングメンバーが発表された。

　高校日本代表の１番は今夏の甲子園で３本塁打を放った高松商・浅野翔吾外野手（３年）。３０日の練習試合・立大戦（立大グラウンド）では初回に先頭で二塁打をマークし、一挙５得点の口火を切った。大学代表相手でもチャンスメイクに徹し、流れを呼び込む。

　投手陣は先発の九州国際大付・香西一希投手（３年）から海星・宮原明弥投手（３年）、市船橋・森本哲星投手（３年）とつなぎ、９回は主将を務める近江・山田陽翔投手（３年）がマウンドに上がる予定。今夏の甲子園では準決勝までの全５試合に先発登板して４勝１敗、防御率３・５５。Ｕ１８では守護神を担う。

◆高校日本代表

１番・右翼　浅野翔吾（高松商）

２番・ＤＨ　安田淳平（聖光学院）

３番・捕手　野田海人（九州国際大付）

４番・一塁　内海優太（広陵）

５番・中堅　海老根優大（大阪桐蔭）

６番・左翼　黒田義信（九州国際大付）

７番・三塁　伊藤櫂人（大阪桐蔭）

８番・遊撃　光弘帆高（履正社）

９番・二塁　赤堀颯（聖光学院）

　　　投手　香西一希（九州国際大付）

◆大学日本代表

１番・ＤＨ　矢沢宏太（日体大）

２番・二塁　林琢真（駒大）

３番・一塁　山田健太（立大）

４番・右翼　蛭間拓哉（早大）

５番・左翼　萩尾匡也（慶大）

６番・中堅　杉沢龍（東北福祉大）

７番・捕手　野口泰司（名城大）

８番・三塁　斉藤大輝（法大）

９番・遊撃　宗山塁（明大）

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