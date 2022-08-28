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【２９日の予告先発】ソフトバンク・奥村政稔―ロッテ・森遼大朗
2022年8月28日 22時44分
スポーツ報知
【パ・リーグ】
◆ソフトバンク・奥村政稔―ロッテ・森遼大朗（１８時・京セラドーム大阪）
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