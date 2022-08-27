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【土曜の注目新馬】仕上がり早い血脈のペリエール、前進気勢、気性的に新馬向き

スポーツ報知
JRAロゴマーク（資料

◆２７日札幌５Ｒ・ダート１７００メートル

★ペリエール（牡、父ヘニーヒューズ、母ソフトライム、美浦・黒岩陽一厩舎）

　父の代表産駒にモーニン、アジアエクスプレス。今夏のエルムＳで重賞初制覇を飾ったフルデプスリーダーを出した。祖母アスピリンスノー（父エルコンドルパサー）フローラＳ３着馬。

　美浦での調整、札幌に移動後も併走馬に常に互角以上の走り。前進気勢にあふれ、気性的にも新馬向き。福永騎手の手綱で初陣Ｖを狙う。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

イエルバブエナ　　◇２０日新潟３Ｒダ１８００（チャンピオンヒルズ）

ヴィアルーチェ　　◇２０日新潟５Ｒ芝１２００（ノーザンファーム天栄）

シルフィードレーヴ◇２０日小倉５Ｒ芝１２００（チャンピオンヒルズ）

ヤマニンウルス　　◇２０日小倉６Ｒダ１７００（宇治田原優駿ステーブル）

ドルチェモア　　　◇２０日札幌５Ｒ芝１５００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

ロードプレイヤー　◇２１日新潟５Ｒ芝１８００（ケイアイファーム千葉）

メイショウヒュウガ◇２１日小倉５Ｒ芝１２００（グランデファーム）

インスタキング　　◇２１日札幌５Ｒ芝１８００（シンボリ牧場）

【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】

１　　ノーザンファームしがらき　　　３７勝（３１・２％）

２　　ノーザンファーム天栄　　　　　３６勝（３２・１％）

３　　山元トレーニングセンター　　　２０勝（１９・５％）

４　　チャンピオンヒルズ　　　　　　１７勝（１９・２％）

５　　吉澤ステーブルＷＥＳＴ　　　　１４勝（２１・４％）

６　　大山ヒルズ　　　　　　　　　　１２勝（２６・３％）

７　　吉澤ステーブルＥＡＳＴ　　　　１１勝（２５・４％）

８　　グリーンウッド・トレーニング　　９勝（１７・２％）

９　　宇治田原優駿ステーブル　　　　　８勝（１３・１％）

１０　阿見トレーニングセンター　　　　６勝（１０・２％）

※競馬サイト「馬トク」からのデータ

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