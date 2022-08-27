【土曜の注目新馬】仕上がり早い血脈のペリエール、前進気勢、気性的に新馬向き

◆２７日札幌５Ｒ・ダート１７００メートル
★ペリエール（牡、父ヘニーヒューズ、母ソフトライム、美浦・黒岩陽一厩舎）
父の代表産駒にモーニン、アジアエクスプレス。今夏のエルムＳで重賞初制覇を飾ったフルデプスリーダーを出した。祖母アスピリンスノー（父エルコンドルパサー）フローラＳ３着馬。
美浦での調整、札幌に移動後も併走馬に常に互角以上の走り。前進気勢にあふれ、気性的にも新馬向き。福永騎手の手綱で初陣Ｖを狙う。
【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
イエルバブエナ ◇２０日新潟３Ｒダ１８００（チャンピオンヒルズ）
ヴィアルーチェ ◇２０日新潟５Ｒ芝１２００（ノーザンファーム天栄）
シルフィードレーヴ◇２０日小倉５Ｒ芝１２００（チャンピオンヒルズ）
ヤマニンウルス ◇２０日小倉６Ｒダ１７００（宇治田原優駿ステーブル）
ドルチェモア ◇２０日札幌５Ｒ芝１５００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）
ロードプレイヤー ◇２１日新潟５Ｒ芝１８００（ケイアイファーム千葉）
メイショウヒュウガ◇２１日小倉５Ｒ芝１２００（グランデファーム）
インスタキング ◇２１日札幌５Ｒ芝１８００（シンボリ牧場）
【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】
１ ノーザンファームしがらき ３７勝（３１・２％）
２ ノーザンファーム天栄 ３６勝（３２・１％）
３ 山元トレーニングセンター ２０勝（１９・５％）
４ チャンピオンヒルズ １７勝（１９・２％）
５ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ １４勝（２１・４％）
６ 大山ヒルズ １２勝（２６・３％）
７ 吉澤ステーブルＥＡＳＴ １１勝（２５・４％）
８ グリーンウッド・トレーニング ９勝（１７・２％）
９ 宇治田原優駿ステーブル ８勝（１３・１％）
１０ 阿見トレーニングセンター ６勝（１０・２％）
※競馬サイト「馬トク」からのデータ