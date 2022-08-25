欧州ＣＬプレーオフが終了…本大会抽選会は２５日実施　レンジャーズは１２年ぶり本戦出場

欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）の予選プレーオフ第２戦が２４日、３試合行われた。ＰＳＶ（オランダ）との第１戦を２―２で引き分けたレンジャーズ（スコットランド）は２戦合計３―２とし、１２年ぶりの本戦出場権を獲得した。プレーオフは２４日ですべて終了し、出場全３２チームが決定。１次リーグの組み合わせ抽選は現地時間の２５日に行われる。
■本大会のポット分けは以下の通り。
▽ポット１
Ｒマドリード（スペイン）
フランクフルト（ドイツ）
マンチェスターＣ（イングランド）
ＡＣミラン（イタリア）
バイエルン（ドイツ）
パリＳＧ（フランス）
ポルト（ポルトガル）
アヤックス（オランダ）
▽ポット２
リバプール（イングランド）
チェルシー（イングランド）
トットナム（イングランド）
バルセロナ（スペイン）
Ａマドリード（スペイン）
セビリア（スペイン）
ユベントス（イタリア）
ライプチヒ（ドイツ）
▽ポット３
インテル（イタリア）
ナポリ（イタリア）
ドルトムント（ドイツ）
レバークーゼン（ドイツ）
スポルティング（ポルトガル）
ベンフィカ（ポルトガル）
ザルツブルク（オーストリア）
シャフタール（ウクライナ）
▽ポット４
マルセイユ（フランス）
クラブ・ブリュージュ（ベルギー）
セルティック（スコットランド）
レンジャーズ（スコットランド）
プルゼニ（チェコ）
コペンハーゲン（デンマーク）
ディナモ・ザグレブ（クロアチア）
マッカビ・ハイファ（イスラエル）