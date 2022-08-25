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欧州ＣＬプレーオフが終了…本大会抽選会は２５日実施　レンジャーズは１２年ぶり本戦出場

スポーツ報知
レンジャーズのファンブロンクホルスト監督（ロイター）

　欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）の予選プレーオフ第２戦が２４日、３試合行われた。ＰＳＶ（オランダ）との第１戦を２―２で引き分けたレンジャーズ（スコットランド）は２戦合計３―２とし、１２年ぶりの本戦出場権を獲得した。プレーオフは２４日ですべて終了し、出場全３２チームが決定。１次リーグの組み合わせ抽選は現地時間の２５日に行われる。

■本大会のポット分けは以下の通り。

▽ポット１

Ｒマドリード（スペイン）

フランクフルト（ドイツ）

マンチェスターＣ（イングランド）

ＡＣミラン（イタリア）

バイエルン（ドイツ）

パリＳＧ（フランス）

ポルト（ポルトガル）

アヤックス（オランダ）

▽ポット２

リバプール（イングランド）

チェルシー（イングランド）

トットナム（イングランド）

バルセロナ（スペイン）

Ａマドリード（スペイン）

セビリア（スペイン）

ユベントス（イタリア）

ライプチヒ（ドイツ）

▽ポット３

インテル（イタリア）

ナポリ（イタリア）

ドルトムント（ドイツ）

レバークーゼン（ドイツ）

スポルティング（ポルトガル）

ベンフィカ（ポルトガル）

ザルツブルク（オーストリア）

シャフタール（ウクライナ）

▽ポット４

マルセイユ（フランス）

クラブ・ブリュージュ（ベルギー）

セルティック（スコットランド）

レンジャーズ（スコットランド）

プルゼニ（チェコ）

コペンハーゲン（デンマーク）

ディナモ・ザグレブ（クロアチア）

マッカビ・ハイファ（イスラエル）

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