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【ＤｅＮＡ】鈴木尚典打撃コーチが１軍合流 コロナ隔離期間終了 京セラドーム大阪に合流
2022年8月24日 16時41分
スポーツ報知
ＤｅＮＡは２４日、鈴木尚典打撃コーチがチームに合流したと発表した。新型コロナウィルス陽性判定（無症状）を受けていたが隔離期間が終了した。
阪神戦が行われる京セラドーム大阪に合流した。
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