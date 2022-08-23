注 目
新型コロナ関連ニュース 報知新聞150周年特設サイト
お知らせ
TwitterfacebookInstagramYouTube
ホーム 会員限定 巨人 高校野球 芸能 野球 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 格闘技 社会 地域版 ボート競輪オート 創刊150年 ライフ 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

【ＤｅＮＡ】宮本秀明がチーム合流　コロナ療養期間終了　「ＤＯＣＫ」で練習再開へ

スポーツ報知
宮本秀明

　ＤｅＮＡは２３日、宮本秀明外野手のチーム合流を発表した。コロナ陽性判定を受けたが療養期間が終了した。

　ファーム球団施設「ＤＯＣＫ」で練習を再開する。

続きを読む

プロ野球特集

プロ野球２軍特集

ＭＬＢ特集

高校野球特集

準硬式野球特集

野球

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

注目トピック

コラムでＨｏ！

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請
×