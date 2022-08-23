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【ＤｅＮＡ】宮本秀明がチーム合流 コロナ療養期間終了 「ＤＯＣＫ」で練習再開へ
2022年8月23日 15時10分
スポーツ報知
ＤｅＮＡは２３日、宮本秀明外野手のチーム合流を発表した。コロナ陽性判定を受けたが療養期間が終了した。
ファーム球団施設「ＤＯＣＫ」で練習を再開する。
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