４２歳プホルスが１４号決勝弾！通算６９３号含む２安打、１０戦７発で大谷超えＯＰＳ・８８１

◆米大リーグ カブス0―1カージナルス(22日・シカゴ=リグレー・フィールド)

今季限りで現役引退を表明している42歳の大ベテラン、カージナルスのアルバート・プホルス内野手が22日(日本時間23日)、敵地のカブス戦に「5番・DH」で出場し2回に左前安打、7回には均衡を破る先制14号、通算693号を左中間スタンドに叩き込んだ。試合は42歳のソロアーチでカージナルスが1―0で勝った。

20日の試合では12、13号を含む4打数4安打し、「8試合6本塁打」、「2本塁打含む4安打」の最年長記録を作り、21日には代打で逆転劇につながる中前安打を打っていた。これで最近10試合で7本塁打の量産で、出塁率と長打率合計のOPSは・881に急上昇。エンゼルス・大谷翔平の・872を超えている。

先週は3本塁打含む13打数8安打を放ち、チームメートのゴールドシュミットとともにこの日、10年ぶり13度目の週間MVPが試合前に発表されたばかりだった。

なお、21日に10号本塁打を放ったカブス・鈴木誠也外野手は3打数無安打。チームも左腕モンゴメリーに1安打に抑えられた。

No. 693 for The Machine! pic.twitter.com/lML3bMFgxY