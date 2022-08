ジャッジが１０試合ぶりに４７号　前回３三振のメッツの右腕エース、シャーザーから右翼へライナー叩き込む

◆米大リーグ ヤンキース―メッツ(22日・ニューヨーク=ヤンキー・スタジアム)

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が22日(日本時間23日)、本拠のメッツとの交流戦の3回に、10試合ぶりの47号アーチをはなった。

12日のマリナーズ戦で46号を打って以来、9試合本塁打ブランクだったジャッジ。相手右腕シャーザーには7月の対戦で3三振に倒れていた。

しかし、3回の打席では157・8マイル(約154キロ)の外角低めの直球を強振。打球は110マイル(約177・0メートル)のスピードで右翼席に飛距離383フィート(約116・7メートル)、打球角度は26度のライナーで突き刺さった。

チーム123試合で47本はシーズン62本ペースで、依然ア・リーグ記録更新(1961年ヤンキースのロジャー・マリスの61本)を抜くペース。

🗣️ ALL RISE!!! HR No.47 for Aaron Judge 💪



(via @Yankees)pic.twitter.com/1kkWKQYGdz