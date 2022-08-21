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【キーンランドＣ展望】昨年の覇者レイハリア、５５キロ克服がカギ…新星ヴァトレニも注目

スポーツ報知
キーンランドＣ出走表

　第１７回キーンランドカップ・Ｇ３が８月２８日、札幌競馬場の芝１２００メートルで行われる。

　昨年の覇者レイハリア（牝４歳、美浦・田島俊明厩舎）は、休み明け２戦目の前走、函館ＳＳ４着を叩いての一戦。スピードが生きる札幌コースは合っており、５５キロをこなせば。

　昨年２着のエイティーンガール（牝６歳、栗東・飯田祐史厩舎）も、昨年１１月の京阪杯を勝ち、今年の高松宮記念でも０秒３差の８着。６歳でも能力減退はない。

　１番人気に推されたアイビスＳＤ９着のヴェントヴォーチェ（牡５歳、栗東・牧浦充徳厩舎）も速力は引けを取らない。

　青函Ｓ１着ヴァトレニ（セン４歳、栗東・長谷川浩大厩舎）、３勝クラス、オープン連勝のオパールシャルム（牝５歳、美浦・武藤善則厩舎）、橘ステークス、葵ステークス連勝中のウインマーベル（牡３歳、美浦・深山雅史厩舎）、函館ＳＳ２着、青函Ｓ２着と安定のジュビリーヘッド（牡５歳、栗東・安田隆行厩舎）、ＵＨＢ賞で初の１２００メートルを攻略したロードマックス（牡４歳、栗東・藤原英昭厩舎）、ＮＨＫマイルＣ８着以来のトウシンマカオ（牡３歳、美浦・高柳瑞樹厩舎）、アイビスＳＤで悲願の重賞初Ｖのビリーバー（牝７歳、美浦・石毛善彦厩舎）、阪神牝馬Ｓ優勝のメイショウミモザ（牝５歳、栗東・池添兼雄厩舎）もエントリー。（大上　賢一郎）

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