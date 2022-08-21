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ＲＩＺＩＮファイター伊藤裕樹がフライ級ＧＰ初戦突破！　元王者の越智晴雄はまさかの敗退

スポーツ報知
勝ち名乗りを受ける伊藤裕樹（右）と原虎徹

◆ＤＥＥＰ　１０９　ＩＭＰＡＣＴ　▽第１１試合　ＤＥＥＰフライ級ＧＰ・１回戦（２１日、後楽園ホール）

　ＤＥＥＰのリングで１６人が争うフライ級のトーナメントが開幕。優勝候補の伊藤裕樹（ネックス）、安谷屋智弘（氷ヲ刻メ／池田道場）、本田良介（ＣＡＶＥ）、ビョン・ジェウン（フリー）が２回戦にコマを進めた。９月１１日のニューピアホール大会で、１回戦残りの４試合が行われる。

　伊藤は得意の打撃戦にでるも、原虎徹（ＣＡＶＥ）のボクシング技術に苦戦しクリーンヒットを与えられず。それでも、果敢に攻め続け、３回終了間際に有効打を当て判定勝利を収めた。

　また、元ＤＥＥＰストロー級王者の越智晴雄（パラエストラ愛媛）は、本田に判定負けを喫した。

　【全試合結果】

　▽オープニングファイト　バンタム級

　○ＫＥＮＴＡ（１回５８秒　チョークスリーパー）岩見凌●

　▽第１試合　フェザー級

　○五明宏人（１回４２秒　ＴＫＯ）ゲオ・レバナ●

　▽第２試合　ストロー級

　○林豊（判定　３―０）中村真人●

　▽第３試合　フェザー級

　高野優樹（中止）山本歩夢　※山本が体調不良のため中止

　▽第４試合　メガトン級

　○誠悟（１回３分５３秒　袈裟固め）トーマス●

　▽第５試合　バンタム級

　○石司晃一（２回２分２７秒　ＴＫＯ）山本聖悟●

　▽第６試合　ウェルター

　○鈴木槙吾（１回３分３５秒　ＴＫＯ）住村竜市朗●

　▽第７試合　フェザー級

　○芦田崇宏（判定　３―０）今成正和●

　▽第８試合　ＤＥＥＰフライ級ＧＰ・１回戦

　○ビョン・ジェウン（１回４分４６秒　フロントチョーク）渋谷カズキ●

　▽第９試合　ＤＥＥＰフライ級ＧＰ・１回戦

　○本田良介（判定　４―１）越智晴雄●

　▽第１０試合　ＤＥＥＰフライ級ＧＰ・１回戦

　○安谷屋智弘（１回１分５２秒　アームロック）小川徹●

　▽第１１試合　ＤＥＥＰフライ級ＧＰ・１回戦

　○伊藤裕樹（判定　４―１）原虎徹●

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