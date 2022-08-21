ＲＩＺＩＮファイター伊藤裕樹がフライ級ＧＰ初戦突破！　元王者の越智晴雄はまさかの敗退

◆ＤＥＥＰ １０９ ＩＭＰＡＣＴ ▽第１１試合 ＤＥＥＰフライ級ＧＰ・１回戦（２１日、後楽園ホール）

ＤＥＥＰのリングで１６人が争うフライ級のトーナメントが開幕。優勝候補の伊藤裕樹（ネックス）、安谷屋智弘（氷ヲ刻メ／池田道場）、本田良介（ＣＡＶＥ）、ビョン・ジェウン（フリー）が２回戦にコマを進めた。９月１１日のニューピアホール大会で、１回戦残りの４試合が行われる。

伊藤は得意の打撃戦にでるも、原虎徹（ＣＡＶＥ）のボクシング技術に苦戦しクリーンヒットを与えられず。それでも、果敢に攻め続け、３回終了間際に有効打を当て判定勝利を収めた。

また、元ＤＥＥＰストロー級王者の越智晴雄（パラエストラ愛媛）は、本田に判定負けを喫した。

【全試合結果】

▽オープニングファイト バンタム級

○ＫＥＮＴＡ（１回５８秒 チョークスリーパー）岩見凌●

▽第１試合 フェザー級

○五明宏人（１回４２秒 ＴＫＯ）ゲオ・レバナ●

▽第２試合 ストロー級

○林豊（判定 ３―０）中村真人●

▽第３試合 フェザー級

高野優樹（中止）山本歩夢 ※山本が体調不良のため中止

▽第４試合 メガトン級

○誠悟（１回３分５３秒 袈裟固め）トーマス●

▽第５試合 バンタム級

○石司晃一（２回２分２７秒 ＴＫＯ）山本聖悟●

▽第６試合 ウェルター

○鈴木槙吾（１回３分３５秒 ＴＫＯ）住村竜市朗●

▽第７試合 フェザー級

○芦田崇宏（判定 ３―０）今成正和●

▽第８試合 ＤＥＥＰフライ級ＧＰ・１回戦

○ビョン・ジェウン（１回４分４６秒 フロントチョーク）渋谷カズキ●

▽第９試合 ＤＥＥＰフライ級ＧＰ・１回戦

○本田良介（判定 ４―１）越智晴雄●

▽第１０試合 ＤＥＥＰフライ級ＧＰ・１回戦

○安谷屋智弘（１回１分５２秒 アームロック）小川徹●

▽第１１試合 ＤＥＥＰフライ級ＧＰ・１回戦

○伊藤裕樹（判定 ４―１）原虎徹●