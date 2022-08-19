【北九州記念】ナムラクレアは外めの８枠１６番　テイエムスパーダは内めの２枠４番　有力３歳馬の明暗分かれる

◆第５７回北九州記念・Ｇ３（８月２１日、小倉競馬場・芝１２００メートル、ハンデ）
第５７回北九州記念の枠順が１９日、決定した。上下９キロ差もあるハンデ戦。函館スプリントＳを快勝したナムラクレア（牝３歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は８枠１６番、ＣＢＣ賞を圧勝したテイエムスパーダ（牝３歳、栗東・五十嵐忠男厩舎、父レッドスパーダ）は２枠４番から、それぞれ重賞連勝に挑む。決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１） ボンボヤージ 牝５ ５１ 川須 栄彦
（２） アネゴハダ 牝３ ４９ 酒井 学
（３） タイセイビジョン 牡５ ５７ 川田 将雅
（４） テイエムスパーダ 牝３ ５１ 国分 恭介
（５） レジェーロ 牝５ ５４ 西村 淳也
（６） ザイツィンガー 牡６ ５３ 今村 聖奈
（７） シンシティ 牝５ ５３ 富田 暁
（８） ビオグラフィー 牝５ ５４ 北村 友一
（９） モントライゼ 牡４ ５５ 幸 英明
（１０） カレンロマチェンコ 牡４ ５４ 松若 風馬
（１１） チェアリングソング 牡５ ５４ 団野 大成
（１２） メイショウチタン 牡５ ５４ 和田 竜二
（１３） ファストフォース 牡６ ５６ 松山 弘平
（１４） ディヴィナシオン 牡５ ５４ 横山 典弘
（１５） フレッチア 牡７ ５４ ホー
（１６） ナムラクレア 牝３ ５３ 浜中 俊
（１７） ジャンダルム 牡７ ５８ 荻野 極
（１８） キャプテンドレイク 牡５ ５５ 藤岡 康太