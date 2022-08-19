注 目
新型コロナ関連ニュース 報知新聞150周年特設サイト
お知らせ
TwitterfacebookInstagramYouTube
ホーム 会員限定 巨人 高校野球 芸能 野球 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 格闘技 社会 地域版 ボート競輪オート 創刊150年 ライフ 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

【北九州記念】ナムラクレアは外めの８枠１６番　テイエムスパーダは内めの２枠４番　有力３歳馬の明暗分かれる

スポーツ報知
外枠に入ったナムラクレア

◆第５７回北九州記念・Ｇ３（８月２１日、小倉競馬場・芝１２００メートル、ハンデ）

　第５７回北九州記念の枠順が１９日、決定した。上下９キロ差もあるハンデ戦。函館スプリントＳを快勝したナムラクレア（牝３歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は８枠１６番、ＣＢＣ賞を圧勝したテイエムスパーダ（牝３歳、栗東・五十嵐忠男厩舎、父レッドスパーダ）は２枠４番から、それぞれ重賞連勝に挑む。決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）　ボンボヤージ　　　　　牝５　５１　川須　栄彦

（２）　アネゴハダ　　　　　　牝３　４９　酒井　学

（３）　タイセイビジョン　　　牡５　５７　川田　将雅

（４）　テイエムスパーダ　　　牝３　５１　国分　恭介

（５）　レジェーロ　　　　　　牝５　５４　西村　淳也

（６）　ザイツィンガー　　　　牡６　５３　今村　聖奈

（７）　シンシティ　　　　　　牝５　５３　富田　暁

（８）　ビオグラフィー　　　　牝５　５４　北村　友一

（９）　モントライゼ　　　　　牡４　５５　幸　英明

（１０）　カレンロマチェンコ　　牡４　５４　松若　風馬

（１１）　チェアリングソング　　牡５　５４　団野　大成

（１２）　メイショウチタン　　　牡５　５４　和田　竜二

（１３）　ファストフォース　　　牡６　５６　松山　弘平

（１４）　ディヴィナシオン　　　牡５　５４　横山　典弘

（１５）　フレッチア　　　　　　牡７　５４　ホー

（１６）　ナムラクレア　　　　　牝３　５３　浜中　俊

（１７）　ジャンダルム　　　　　牡７　５８　荻野　極

（１８）　キャプテンドレイク　　牡５　５５　藤岡　康太

続きを読む

競馬

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

注目トピック

コラムでＨｏ！

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請
×