【ヤクルト】村上宗隆「１００人斬り」本塁打を打った全投手一覧、最多は８本

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト４―２阪神（１７日・神宮）

ヤクルト・村上宗隆内野手（２２）が３回２死一、三塁から４２号３ラン。伊藤将の内角球を右翼席に運び、通算１４６号で本塁打を打った相手投手が１００人に到達した。

村上が本塁打を放った投手１００人は以下の通り。対個人の本数順で見ると、中日・柳からの８本が最多となっている。

【８本】柳（中）

【６本】大貫（Ｄｅ）青柳（神）

【５本】上茶谷（Ｄｅ）九里（広）

【３本】今永（Ｄｅ）野村（広）小笠原（中）

【２本】浜口（Ｄｅ）高橋、桜井（巨）森下、大瀬良、高橋昂、中村恭、ターリー、矢崎（広）西勇、藤浪、ガルシア（神）大野雄、勝野、福（中）

【１本】坂本、平田、伊勢、山崎、入江、ロメロ、飯塚（Ｄｅ）メルセデス、戸郷、シューメーカー、畠、高木、サンチェス、デラロサ、ビエイラ、堀田、野上、宮国、平内、戸田、大竹、直江、クロール、ディプラン（巨）床田、ジョンソン、遠藤、ケムナ、中村祐、菊池保、アンダーソン、高橋樹、山口、松本、岡田、中田、ローレンス、スコット（広）秋山、岩崎、能見、岩田、守屋、小川、渡辺雄、アルカンタラ、石井大、才木、伊藤将（神）ロドリゲス、松葉、又吉、祖父江、笠原、岡野、吉見、高橋宏、清水、山井（中）小林、山田（オ）和田、千賀、石川、大関、大竹、嘉弥真（ソ）、佐々木朗（ロ）松井裕、熊原、森原（楽）高橋光、本田、今井、松本直（西）上沢、北山（日）