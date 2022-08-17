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【中日】１８日のウエスタン広島戦中止　コロナ感染影響で２軍チーム編成困難

スポーツ報知
ナゴヤ球場

　中日は１７日、１８日に予定されていたウエスタン・広島戦（ナゴヤ）を中止すると発表した。

　８月上旬からチーム内では新型コロナ感染が拡大し、２軍のチーム編成が困難となっているため。

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