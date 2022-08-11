沖学園・林田直也、６５で逆転Ｖ…高校男子

◆報知新聞社後援 緑の甲子園 ２０２２年度全国高等学校・中学校ゴルフ選手権大会 文部科学大臣旗争奪 最終日（１０日、高校の部＝栃木・サンヒルズＣＣ、男子６８５３ヤード、女子６２２６ヤード、中学の部＝栃木・ピートダイＧＣ ＶＩＰコース、男子６７０４ヤード、女子６２５７ヤード、いずれもパー７２）
高校男子は、首位と３打差で出た林田直也（沖学園３年）が７アンダー６５をマークし、１２アンダーで逆転Ｖ。女子は初日トップの上田澪空（共立女二２年）が、５アンダー６７とスコアを伸ばし、１２アンダーで優勝した。
中学男子は４アンダー６８でプレーした東恩納昊貴（普天間２年）が、７アンダーで逆転優勝。同女子は新地真美夏（相模３年）が６６でラウンドし、１３アンダーで首位を守り切った。上位成績は次の通り。
▽高校男子＝〈１〉林田直也１３２（沖学園３年、６７、６５）〈２〉隅内雅人１３５（水戸啓明３年、６９、６６）、丸尾怜央（日章学園１年、６４、７１）
▽高校女子＝〈１〉上田澪空１３２（共立女二２年、６５、６７）〈２〉上久保実咲１３４（奈良育英２年、６６、６８）、山下心暖（鹿児島城西２年、６６、６８）
▽中学男子＝〈１〉東恩納昊貴１３７（普天間２年、６９、６８）〈２〉長崎煌心１３９（日章学園３年、６８、７１）〈３〉武井大也１４０（笠懸南２年、７２、６８）、渋川煌（高司３年、７０、７０）、清本貴秀（一宮市立南部２年、７０、７０）、大西晃盟（兵庫教大付２年、６８、７２）
▽中学女子＝〈１〉新地真美夏１３１（相模３年、６５、６６）〈２〉長沢愛羅１３４（鰍沢３年、６８、６６）〈３〉叶結衣１３９（沖学園３年、６９、７０）※スコアは２日間合計。