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内藤哲也、準地元でＫＥＮＴＡ下し３勝目　Ｇ１ブロック戦サバイバルに笑顔…新日・広島大会全成績

スポーツ報知
ＫＥＮＴＡを下しＧ１ブロック戦３連勝。試合後にポーズを決める内藤哲也（新日本プロレス提供）

◆新日本プロレス「Ｇ１　ＣＬＩＭＡＸ　３２」大会（９日、広島・広島サンプラザホール、観衆１５２５人）

　真夏の最強シングル決定戦「Ｇ１」のブロック戦で、大の広島カープファンの内藤哲也が「準地元」でＫＥＮＴＡを下し、３勝目。ブロック勝ち抜けへ白星を先行させた。

　序盤から見応えある攻防を展開した２人。内藤は執拗な首攻めでダメージを与えるが、ＫＥＮＴＡも強烈なキックで対抗。終盤、内藤のコリエンド式デスティーノひざ蹴りで返したＫＥＮＴＡは必殺のｇｏ　２　ｓｌｅｅｐの体勢に入ったが、内藤もデスティーノで切り返した。再度、ｇｏ　２　ｓｌｅｅｐを狙ったＫＥＮＴＡだったが、内藤はこれをしのぎ、バレンティア、正調デスティーノと大技で畳みかけ、３カウントを奪取。開幕２連敗から３連勝とした。

　試合後のリングで内藤は「まだ厳しい状況ですが、あきらめず、そして『やっちゃろうや』の精神で、最後までがんばりたいと思います！」とマイクアピールした。

　ランス・アーチャーはジョナとのスーパーヘビー対決を制し、３勝目。ＳＡＮＡＤＡもチェーズ・オーエンズにレフェリーストップ勝ちし、３勝目を挙げた。

　タマ・トンガはタイチを、　高橋裕二郎はＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩを下し、共に３勝目を挙げた。

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ＢＵＳＨＩ、鷹木信悟（６分４０秒　逆エビ固め）石井智宏、藤田晃生●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇トム・ローラー、ロイス・アイザックス（６分５３秒　ＮＫＯＴＢ→片エビ固め）ザック・セイバーＪｒ．、ＴＡＫＡみちのく●

　▽８人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇アーロン・ヘナーレ、ウィル・オスプレイ、グレート―Ｏ―カーン、ジェフ・コブ（６分４５秒　レフェリーストップ）ＥＶＩＬ、エル・ファンタズモ、ＳＨＯ、ディック東郷●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇後藤洋央紀、オカダ・カズチカ、棚橋弘至（８分４２秒　ＧＴＲ→片エビ固め）バッドラック・ファレ、ジュース・ロビンソン、外道●

　▽「Ｇ１　ＣＬＩＭＡＸ　３２」Ｄブロック公式戦３０分１本勝負

　〇高橋裕二郎＝３勝２敗、勝ち点６（１３分１２秒　ＢＩＧ　ＪＵＩＣＥ→体固め→）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ●＝２勝２敗、勝ち点４

　▽同Ｂブロック公式戦３０分１本勝負

　〇ＳＡＮＡＤＡ＝３勝２敗、勝ち点６（１２分４５秒　レフェリーストップ）チェーズ・オーエンズ●＝２勝４敗、勝ち点４

　▽同Ｂブロック公式戦３０分１本勝負

　〇タマ・トンガ＝３勝１敗、勝ち点６（１６分５３秒　ガン・スタン→片エビ固め）タイチ●＝２勝２敗、勝ち点４

　▽同Ａブロック公式戦３０分１本勝負

　〇ランス・アーチャー＝３勝２敗、勝ち点６（１２分４３秒　リングアウト）ジョナ●＝３勝２敗、勝ち点６

　▽同Ｃブロック公式戦３０分１本勝負

　〇内藤哲也＝３勝２敗、勝ち点６（２３分３０秒　デスティーノ→片エビ固め）ＫＥＮＴＡ●＝１勝３敗、勝ち点２

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