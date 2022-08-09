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【西武】１１日の２軍日本ハム戦が中止 新型コロナの影響で日本ハムのチーム編成が困難に
2022年8月9日 17時31分
スポーツ報知
西武は９日、１１日に予定されていたイースタン・リーグ、日本ハム戦（カーミニーク）が中止になったと発表した。新型コロナの影響で日本ハムのチーム編成が困難になったため。
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