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【ＤｅＮＡ】粟飯原龍之介がチーム合流　新型コロナ療養期間終了　練習再開へ

スポーツ報知
粟飯原

　ＤｅＮＡは６日、粟飯原龍之介内野手のチーム合流を発表した。先月２６日にＰＣＲ検査を受けて新型コロナウィルスの陽性判定を受けていた。

　療養期間が終了したため、練習を再開する見込み。

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