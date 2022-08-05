棚橋弘至、ＥＶＩＬ撃破でＧ１ブロック単独首位３勝目　内藤哲也はヘナーレ下し２勝…新日・愛媛大会全成績

◆新日本プロレス「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３２」大会（５日、愛媛・アイテムえひめ、観衆１１３２人）
真夏の最強シングル決定戦「Ｇ１」ブロック戦で、４年ぶり４度目の優勝を目指す棚橋弘至が難敵・ＥＶＩＬを撃破。ブロック単独首位の３勝目を挙げた。
激闘の末、グラウンドコブラツイストで３カウントを奪った棚橋は愛媛の地で勝利の儀式のエアギターを披露。「愛してま～す！」の決めゼリフで大会を締めくくった。
３度目のＧ１優勝での完全復活を狙う内藤哲也はアーロン・ヘナーレを下し、開幕２連敗から星を五分に戻した。
優勝候補の一角のジェフ・コブはジョナとのスーパーヘビー級対決に敗れ、痛い２敗目を喫した。
タイチはチェーズ・オーエンズ、高橋裕二郎もジュース・ロビンソンを下し、共に２勝目を挙げた。オーエンズとジュースは３敗目となり、ブロッック勝ち抜けが絶望的となった。
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇タマ・トンガ、邪道（６分４２秒 シャープシューター）デビッド・フィンレー、藤田晃生●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇グレート―Ｏ―カーン、ウィル・オスプレイ（７分２６秒 大空スバル式羊殺し・ルーナ）トム・ローラー、ロイス・アイザックス●
▽６人タッグマッチ２０分１本勝負
〇ＳＡＮＡＤＡ、鷹木信悟、ＢＵＳＨＩ（７分４６秒 Ｓｋｕｌｌ Ｅｎｄ）ランス・アーチャー、ザック・セイバーＪｒ．、ＴＡＫＡみちのく●
▽１０人タッグマッチ２０分１本勝負
〇矢野通、オカダ・カズチカ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、石井智宏、後藤洋央紀（９分０６秒 横入り式エビ固め）ＫＥＮＴＡ、ジェイ・ホワイト、バッドラック・ファレ、エル・ファンタズモ、外道●
▽「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３２」Ｄブロック公式戦３０分１本勝負
〇高橋裕二郎＝２勝２敗、勝ち点４（１１分３６秒 ＢＩＧ ＪＵＩＣＥ→体固め）ジュース・ロビンソン●＝１勝３敗、勝ち点２
▽同Ｂブロック公式戦３０分１本勝負
〇タイチ＝２勝１敗、勝ち点４（１３分２５秒 ブラックメフィスト→片エビ固め）チェーズ・オーエンズ●＝１勝３敗、勝ち点２
▽同Ｃブロック公式戦３０分１本勝負
〇内藤哲也＝２勝２敗、勝ち点４（１７分３１秒 デスティーノ→片エビ固め）アーロン・ヘナーレ●＝１勝３敗、勝ち点２
▽同Ａブロック公式戦３０分１本勝負
〇ジョナ＝２勝１敗、勝ち点４（１４分５０秒 トーピード→片エビ固め）ジェフ・コブ●＝２勝２敗、勝ち点４
▽同Ｃブロック公式戦３０分１本勝負
〇棚橋弘至＝３勝１敗、勝ち点６（１９分０１秒 グラウンドコブラツイスト）ＥＶＩＬ●＝１勝２敗、勝ち点２