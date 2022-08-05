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棚橋弘至、ＥＶＩＬ撃破でＧ１ブロック単独首位３勝目　内藤哲也はヘナーレ下し２勝…新日・愛媛大会全成績

スポーツ報知
難敵・ＥＶＩＬを撃破。ブロック単独首位の３勝目を挙げ「愛してま～す！」と絶叫する棚橋弘至（新日本プロレス提供）

◆新日本プロレス「Ｇ１　ＣＬＩＭＡＸ　３２」大会（５日、愛媛・アイテムえひめ、観衆１１３２人）

　真夏の最強シングル決定戦「Ｇ１」ブロック戦で、４年ぶり４度目の優勝を目指す棚橋弘至が難敵・ＥＶＩＬを撃破。ブロック単独首位の３勝目を挙げた。

　激闘の末、グラウンドコブラツイストで３カウントを奪った棚橋は愛媛の地で勝利の儀式のエアギターを披露。「愛してま～す！」の決めゼリフで大会を締めくくった。

　３度目のＧ１優勝での完全復活を狙う内藤哲也はアーロン・ヘナーレを下し、開幕２連敗から星を五分に戻した。

　優勝候補の一角のジェフ・コブはジョナとのスーパーヘビー級対決に敗れ、痛い２敗目を喫した。

　タイチはチェーズ・オーエンズ、高橋裕二郎もジュース・ロビンソンを下し、共に２勝目を挙げた。オーエンズとジュースは３敗目となり、ブロッック勝ち抜けが絶望的となった。

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇タマ・トンガ、邪道（６分４２秒　シャープシューター）デビッド・フィンレー、藤田晃生●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇グレート―Ｏ―カーン、ウィル・オスプレイ（７分２６秒　大空スバル式羊殺し・ルーナ）トム・ローラー、ロイス・アイザックス●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ＳＡＮＡＤＡ、鷹木信悟、ＢＵＳＨＩ（７分４６秒　Ｓｋｕｌｌ　Ｅｎｄ）ランス・アーチャー、ザック・セイバーＪｒ．、ＴＡＫＡみちのく●

　▽１０人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇矢野通、オカダ・カズチカ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、石井智宏、後藤洋央紀（９分０６秒　横入り式エビ固め）ＫＥＮＴＡ、ジェイ・ホワイト、バッドラック・ファレ、エル・ファンタズモ、外道●

　▽「Ｇ１　ＣＬＩＭＡＸ　３２」Ｄブロック公式戦３０分１本勝負

　〇高橋裕二郎＝２勝２敗、勝ち点４（１１分３６秒　ＢＩＧ　ＪＵＩＣＥ→体固め）ジュース・ロビンソン●＝１勝３敗、勝ち点２

　▽同Ｂブロック公式戦３０分１本勝負

　〇タイチ＝２勝１敗、勝ち点４（１３分２５秒　ブラックメフィスト→片エビ固め）チェーズ・オーエンズ●＝１勝３敗、勝ち点２

　▽同Ｃブロック公式戦３０分１本勝負

　〇内藤哲也＝２勝２敗、勝ち点４（１７分３１秒　デスティーノ→片エビ固め）アーロン・ヘナーレ●＝１勝３敗、勝ち点２

　▽同Ａブロック公式戦３０分１本勝負

　〇ジョナ＝２勝１敗、勝ち点４（１４分５０秒　トーピード→片エビ固め）ジェフ・コブ●＝２勝２敗、勝ち点４

　▽同Ｃブロック公式戦３０分１本勝負

　〇棚橋弘至＝３勝１敗、勝ち点６（１９分０１秒　グラウンドコブラツイスト）ＥＶＩＬ●＝１勝２敗、勝ち点２

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