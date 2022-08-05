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【中日】溝脇隼人がコロナ陽性　５日に発熱しＰＣＲ検査

スポーツ報知
溝脇隼人

　中日は５日、溝脇隼人内野手が新型コロナ陽性判定を受けたと発表した。

　５日の朝に体調不良（発熱）を訴え、病院でＰＣＲ検査を行った結果、「陽性」判定となった。

　現在は自主隔離している。

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