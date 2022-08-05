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【エルムＳ】スワーヴアラミスは７枠１２番から連覇狙う　リベンジ期すオメガレインボーは３枠３番

スポーツ報知
スワーヴアラミス

◆第２７回エルムＳ・Ｇ３（８月７日、札幌競馬場・ダート１７００メートル）枠順決定＝８月５日

　北海道で唯一のＪＲＡダート重賞となる第２７回エルムＳ・Ｇ３の出走馬１４頭の枠順が決まった。

　昨年、函館開催の同レースを制し、連覇が懸かるスワーヴアラミス（牡７歳、栗東・須貝尚介厩舎、父ハーツクライ）は７枠１２番からのスタートとなった。昨年２着からの巻き返しを狙うオメガレインボー（牡６歳、栗東・安田翔伍厩舎、父アイルハヴアナザー）は３枠３番、大沼Ｓを制したアイオライト（牡５歳、美浦・武藤善則厩舎、父ローレルゲレイロ）は２枠２番、報知杯大雪ハンデを勝って初の重賞挑戦となるブラッティーキッド（牡４歳、栗東・中尾秀正厩舎、父シニスターミニスター）は３枠４番に入った。

　決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。

　（１）ロードエクレール　　　牡４　石川　裕紀人　５６

　（２）アイオライト　　　　　牡５　菱田　裕二　５６

　（３）オメガレインボー　　　牡６　横山　和生　５６

　（４）ブラッティーキッド　　牡４　水口　優也　５６

　（５）アメリカンシード　　　牡５　柴山　雄一　５６

　（６）ウェルドーン　　　　　牝４　武　豊　５４

　（７）ヒストリーメイカー　　牡８　池添　謙一　５６

　（８）ダノンファラオ　　　　牡５　浜中　俊　５８

　（９）フルデプスリーダー　　牡５　丹内　祐次　５６

　（１０）ブラックアーメット　牡４　角田　大和　５６

　（１１）ロードレガリス　　　牡７　富田　暁　５６

　（１２）スワーヴアラミス　　牡７　松田　大作　５８

　（１３）バティスティーニ　　牡９　鮫島　克駿　５６

　（１４）ダンツキャッスル　　牡６　吉田　隼人　５６

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