【エルムＳ】スワーヴアラミスは７枠１２番から連覇狙う　リベンジ期すオメガレインボーは３枠３番

◆第２７回エルムＳ・Ｇ３（８月７日、札幌競馬場・ダート１７００メートル）枠順決定＝８月５日
北海道で唯一のＪＲＡダート重賞となる第２７回エルムＳ・Ｇ３の出走馬１４頭の枠順が決まった。
昨年、函館開催の同レースを制し、連覇が懸かるスワーヴアラミス（牡７歳、栗東・須貝尚介厩舎、父ハーツクライ）は７枠１２番からのスタートとなった。昨年２着からの巻き返しを狙うオメガレインボー（牡６歳、栗東・安田翔伍厩舎、父アイルハヴアナザー）は３枠３番、大沼Ｓを制したアイオライト（牡５歳、美浦・武藤善則厩舎、父ローレルゲレイロ）は２枠２番、報知杯大雪ハンデを勝って初の重賞挑戦となるブラッティーキッド（牡４歳、栗東・中尾秀正厩舎、父シニスターミニスター）は３枠４番に入った。
決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。
（１）ロードエクレール 牡４ 石川 裕紀人 ５６
（２）アイオライト 牡５ 菱田 裕二 ５６
（３）オメガレインボー 牡６ 横山 和生 ５６
（４）ブラッティーキッド 牡４ 水口 優也 ５６
（５）アメリカンシード 牡５ 柴山 雄一 ５６
（６）ウェルドーン 牝４ 武 豊 ５４
（７）ヒストリーメイカー 牡８ 池添 謙一 ５６
（８）ダノンファラオ 牡５ 浜中 俊 ５８
（９）フルデプスリーダー 牡５ 丹内 祐次 ５６
（１０）ブラックアーメット 牡４ 角田 大和 ５６
（１１）ロードレガリス 牡７ 富田 暁 ５６
（１２）スワーヴアラミス 牡７ 松田 大作 ５８
（１３）バティスティーニ 牡９ 鮫島 克駿 ５６
（１４）ダンツキャッスル 牡６ 吉田 隼人 ５６