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【ロッテ】５日のイースタン・ＤｅＮＡ戦はチーム編成が困難のため中止

スポーツ報知
　

　ロッテは４日、新型コロナによるチーム編成が困難なため、５日のイースタン・ＤｅＮＡ戦（ロッテ浦和）は中止となったことを発表した。

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