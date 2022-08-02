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【日本ハム】５～７日の２軍楽天戦は中止　新型コロナの影響

スポーツ報知

　日本ハムは２日、５～７日のイースタン・リーグ、日本ハム―楽天戦（鎌ケ谷）の中止を発表した。新型コロナの影響で日本ハムのチーム編成が困難なため。

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