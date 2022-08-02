【セパ公示】（２日）巨人が中田翔、岡本和真、丸佳浩ら１６選手を登録

◆セ・リーグ
【出場選手登録】
▽ヤクルト 高橋奎二投手
▽阪神 ケラー投手
▽巨人 井納翔一投手
▽巨人 桜井俊貴投手
▽巨人 戸根千明投手
▽巨人 高木京介投手
▽巨人 戸田懐生投手
▽巨人 岸田行倫捕手
▽巨人 萩原哲捕手
▽巨人 湯浅大内野手
▽巨人 増田大輝内野手
▽巨人 中田翔内野手
▽巨人 岡本和真内野手
▽巨人 中山礼都内野手
▽巨人 ウィーラー内野手
▽巨人 北村拓己内野手
▽巨人 増田陸内野手
▽巨人 丸佳浩外野手
▽広島 ターリー投手
▽広島 石原貴規捕手
▽広島 上本崇司内野手
▽広島 末包昇大外野手
▽ＤｅＮＡ 石川達也投手
▽ＤｅＮＡ オースティン外野手
【同抹消】
▽ＤｅＮＡ 山下幸輝内野手
【注】巨人の萩原哲選手は代替指名選手となる。
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
▽オリックス 伏見寅威捕手
▽楽天 津留崎大成投手
▽日本ハム 杉谷拳士内野手
▽日本ハム 谷内亮太内野手
▽西武 栗山巧外野手
▽西武 金子侑司外野手
▽西武 西川愛也外野手
【同抹消】
▽ロッテ 二木康太投手
▽ロッテ 和田康士朗外野手
▽西武 鈴木将平外野手
【注】ロッテの二木康太選手、和田康士朗選手、西武の鈴木将平選手は特例２０２２の対象選手。楽天の津留崎大成選手、西武の西川愛也選手は特例２０２２の代替指名選手となる。