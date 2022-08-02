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【セパ公示】（２日）巨人が中田翔、岡本和真、丸佳浩ら１６選手を登録

スポーツ報知
中田翔

　◆セ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽ヤクルト　高橋奎二投手

　▽阪神　ケラー投手

　▽巨人　井納翔一投手

　▽巨人　桜井俊貴投手

　▽巨人　戸根千明投手

　▽巨人　高木京介投手

　▽巨人　戸田懐生投手

　▽巨人　岸田行倫捕手

　▽巨人　萩原哲捕手

　▽巨人　湯浅大内野手

　▽巨人　増田大輝内野手

　▽巨人　中田翔内野手

　▽巨人　岡本和真内野手

　▽巨人　中山礼都内野手

　▽巨人　ウィーラー内野手

　▽巨人　北村拓己内野手

　▽巨人　増田陸内野手

　▽巨人　丸佳浩外野手

　▽広島　ターリー投手

　▽広島　石原貴規捕手

　▽広島　上本崇司内野手

　▽広島　末包昇大外野手

　▽ＤｅＮＡ　石川達也投手

　▽ＤｅＮＡ　オースティン外野手

　【同抹消】

　▽ＤｅＮＡ　山下幸輝内野手

【注】巨人の萩原哲選手は代替指名選手となる。

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽オリックス　伏見寅威捕手

　▽楽天　津留崎大成投手

　▽日本ハム　杉谷拳士内野手

　▽日本ハム　谷内亮太内野手

　▽西武　栗山巧外野手

　▽西武　金子侑司外野手

　▽西武　西川愛也外野手

　【同抹消】

　▽ロッテ　二木康太投手

　▽ロッテ　和田康士朗外野手

　▽西武　鈴木将平外野手

【注】ロッテの二木康太選手、和田康士朗選手、西武の鈴木将平選手は特例２０２２の対象選手。楽天の津留崎大成選手、西武の西川愛也選手は特例２０２２の代替指名選手となる。

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