浦和、ＤＦ知念哲矢がＪ１初スタメン！　川崎で複数人がコロナ陽性も開催決定…今季初の３連勝へ

◆明治安田生命Ｊ１リーグ▽第２３節 浦和―川崎（３０日・埼玉）
ホームに川崎を迎え、今季初の３連勝を狙う浦和の先発メンバーが発表された。
日本代表の活動の影響によるリーグ戦中断から約２週間ぶりの開催。１６日の前節・清水戦（２〇１）から先発２人を変更した。Ｊ２琉球から今季加入したＤＦ知念哲矢がＪ１初スタメン。ＦＷ江坂任は４戦ぶりに先発に入った。
今月の東アジアＥ―１選手権に臨む日本代表に初招集され、１試合に出場した１９歳ＧＫ鈴木彩艶はベンチスタート。６月２６日の神戸戦で負傷したＦＷユンカーは５試合ぶりにベンチ入りした。
また、川崎のトップチーム選手・スタッフ複数人が新型コロナウイルスの陽性判定を受けていたが、この日は試合のエントリー要件を満たした選手で開催される。
◇浦和の先発メンバー
ＧＫ
１ 西川周作
ＤＦ
２ 酒井宏樹
４ 岩波拓也
２０ 知念哲矢
１５ 明本考浩
ＭＦ
１０ ダヴィド・モーベルグ
３ 伊藤敦樹
１９ 岩尾憲
１４ 関根貴大
ＦＷ
１１ 松尾佑介
３３ 江坂任
◇ベンチ入りメンバー
ＧＫ
１２ 鈴木彩艶
ＤＦ
６ 馬渡和彰
ＭＦ
８ 小泉佳穂
２２ 柴戸海
２５ 安居海渡
２７ 松崎快
ＦＷ
７ キャスパー・ユンカー