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浦和、ＤＦ知念哲矢がＪ１初スタメン！　川崎で複数人がコロナ陽性も開催決定…今季初の３連勝へ

スポーツ報知
　

◆明治安田生命Ｊ１リーグ▽第２３節　浦和―川崎（３０日・埼玉）

　ホームに川崎を迎え、今季初の３連勝を狙う浦和の先発メンバーが発表された。

　日本代表の活動の影響によるリーグ戦中断から約２週間ぶりの開催。１６日の前節・清水戦（２〇１）から先発２人を変更した。Ｊ２琉球から今季加入したＤＦ知念哲矢がＪ１初スタメン。ＦＷ江坂任は４戦ぶりに先発に入った。

　今月の東アジアＥ―１選手権に臨む日本代表に初招集され、１試合に出場した１９歳ＧＫ鈴木彩艶はベンチスタート。６月２６日の神戸戦で負傷したＦＷユンカーは５試合ぶりにベンチ入りした。

　また、川崎のトップチーム選手・スタッフ複数人が新型コロナウイルスの陽性判定を受けていたが、この日は試合のエントリー要件を満たした選手で開催される。

◇浦和の先発メンバー

ＧＫ

１　西川周作

ＤＦ

２　酒井宏樹

４　岩波拓也

２０　知念哲矢

１５　明本考浩

ＭＦ

１０　ダヴィド・モーベルグ

３　伊藤敦樹

１９　岩尾憲

１４　関根貴大

ＦＷ

１１　松尾佑介

３３　江坂任

◇ベンチ入りメンバー

ＧＫ

１２　鈴木彩艶

ＤＦ

６　馬渡和彰

ＭＦ

８　小泉佳穂

２２　柴戸海

２５　安居海渡

２７　松崎快

ＦＷ

７　キャスパー・ユンカー

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