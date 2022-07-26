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【パリーグ公示】（２６日）ロッテが西野勇士と土肥星也を抹消
2022年7月26日 17時11分
スポーツ報知
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
なし
【同抹消】
▽ロッテ 西野勇士投手、土肥星也投手
※ロッテの西野勇士選手、土肥星也選手は特例２０２２の対象選手。
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