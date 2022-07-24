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【日曜の注目新馬２４日福島６Ｒ】スピード牝系出身のショッキングブルー、２番枠から押し切り狙う

スポーツ報知
　

★ショッキングブルー（牝、父バゴ、母キスオブザビーナス、美浦・清水英克厩舎）

　朝日杯ＦＳ、ＮＨＫマイルＣ勝ち馬のグランプリボス（牡、父サクラバクシンオー）を出したロージーミストの牝系出身。

　６月２３日にビッグレッドファーム明和から美浦に移動し、ウッドチップ、坂路で時計６本。コンパクトボディから繰り出す小気味いいスピードがセールスポイントだ。２番枠からダッシュを利かせ、好調・菅原明良騎手の手綱で初陣Ｖを狙う。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

フェアエールング　◇１６日福島５Ｒ芝１８００（ビッグレッドファーム明和）

シナジーエフェクト◇１６日福島６Ｒダ１１５０（エイシンステーブル）

コンクシェル　　　◇１６日小倉５Ｒ芝１８００（大山ヒルズ）

タガノタント　　　◇１６日小倉６Ｒ芝１２００（宇治田原優駿ステーブル）

マスキュリン　　　◇１７日福島５Ｒ芝１８００（大山ヒルズ）

レイカットスルー　◇１７日福島６Ｒ芝１２００（ノーザンファーム天栄）

エレガントルビー　◇１７日小倉５Ｒ芝２０００（ヒイラギａｗａｊｉ）

キミノナハマリア　◇１７日函館５Ｒ芝１８００（山元トレーニングセンター）

【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】

１　　ノーザンファームしがらき　　　３７勝（３１・２％）

２　　ノーザンファーム天栄　　　　　３６勝（３２・１％）

３　　山元トレーニングセンター　　　２０勝（１９・５％）

４　　チャンピオンヒルズ　　　　　　１７勝（１９・２％）

５　　吉澤ステーブルＷＥＳＴ　　　　１４勝（２１・４％）

６　　大山ヒルズ　　　　　　　　　　１２勝（２６・３％）

７　　吉澤ステーブルＥＡＳＴ　　　　１１勝（２５・４％）

８　　グリーンウッド・トレーニング　　９勝（１７・２％）

９　　宇治田原優駿ステーブル　　　　　８勝（１３・１％）

１０　阿見トレーニングセンター　　　　６勝（１０・２％）

※競馬サイト「馬トク」からのデータ

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