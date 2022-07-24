【日曜の注目新馬２４日福島６Ｒ】スピード牝系出身のショッキングブルー、２番枠から押し切り狙う

★ショッキングブルー（牝、父バゴ、母キスオブザビーナス、美浦・清水英克厩舎）
朝日杯ＦＳ、ＮＨＫマイルＣ勝ち馬のグランプリボス（牡、父サクラバクシンオー）を出したロージーミストの牝系出身。
６月２３日にビッグレッドファーム明和から美浦に移動し、ウッドチップ、坂路で時計６本。コンパクトボディから繰り出す小気味いいスピードがセールスポイントだ。２番枠からダッシュを利かせ、好調・菅原明良騎手の手綱で初陣Ｖを狙う。
【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
フェアエールング ◇１６日福島５Ｒ芝１８００（ビッグレッドファーム明和）
シナジーエフェクト◇１６日福島６Ｒダ１１５０（エイシンステーブル）
コンクシェル ◇１６日小倉５Ｒ芝１８００（大山ヒルズ）
タガノタント ◇１６日小倉６Ｒ芝１２００（宇治田原優駿ステーブル）
マスキュリン ◇１７日福島５Ｒ芝１８００（大山ヒルズ）
レイカットスルー ◇１７日福島６Ｒ芝１２００（ノーザンファーム天栄）
エレガントルビー ◇１７日小倉５Ｒ芝２０００（ヒイラギａｗａｊｉ）
キミノナハマリア ◇１７日函館５Ｒ芝１８００（山元トレーニングセンター）
【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】
１ ノーザンファームしがらき ３７勝（３１・２％）
２ ノーザンファーム天栄 ３６勝（３２・１％）
３ 山元トレーニングセンター ２０勝（１９・５％）
４ チャンピオンヒルズ １７勝（１９・２％）
５ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ １４勝（２１・４％）
６ 大山ヒルズ １２勝（２６・３％）
７ 吉澤ステーブルＥＡＳＴ １１勝（２５・４％）
８ グリーンウッド・トレーニング ９勝（１７・２％）
９ 宇治田原優駿ステーブル ８勝（１３・１％）
１０ 阿見トレーニングセンター ６勝（１０・２％）
※競馬サイト「馬トク」からのデータ