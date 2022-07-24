【日曜の注目新馬２４日福島６Ｒ】スピード牝系出身のショッキングブルー、２番枠から押し切り狙う

★ショッキングブルー（牝、父バゴ、母キスオブザビーナス、美浦・清水英克厩舎）

朝日杯ＦＳ、ＮＨＫマイルＣ勝ち馬のグランプリボス（牡、父サクラバクシンオー）を出したロージーミストの牝系出身。

６月２３日にビッグレッドファーム明和から美浦に移動し、ウッドチップ、坂路で時計６本。コンパクトボディから繰り出す小気味いいスピードがセールスポイントだ。２番枠からダッシュを利かせ、好調・菅原明良騎手の手綱で初陣Ｖを狙う。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

フェアエールング ◇１６日福島５Ｒ芝１８００（ビッグレッドファーム明和）

シナジーエフェクト◇１６日福島６Ｒダ１１５０（エイシンステーブル）

コンクシェル ◇１６日小倉５Ｒ芝１８００（大山ヒルズ）

タガノタント ◇１６日小倉６Ｒ芝１２００（宇治田原優駿ステーブル）

マスキュリン ◇１７日福島５Ｒ芝１８００（大山ヒルズ）

レイカットスルー ◇１７日福島６Ｒ芝１２００（ノーザンファーム天栄）

エレガントルビー ◇１７日小倉５Ｒ芝２０００（ヒイラギａｗａｊｉ）

キミノナハマリア ◇１７日函館５Ｒ芝１８００（山元トレーニングセンター）

【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】

１ ノーザンファームしがらき ３７勝（３１・２％）

２ ノーザンファーム天栄 ３６勝（３２・１％）

３ 山元トレーニングセンター ２０勝（１９・５％）

４ チャンピオンヒルズ １７勝（１９・２％）

５ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ １４勝（２１・４％）

６ 大山ヒルズ １２勝（２６・３％）

７ 吉澤ステーブルＥＡＳＴ １１勝（２５・４％）

８ グリーンウッド・トレーニング ９勝（１７・２％）

９ 宇治田原優駿ステーブル ８勝（１３・１％）

１０ 阿見トレーニングセンター ６勝（１０・２％）

※競馬サイト「馬トク」からのデータ