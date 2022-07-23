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【ＤｅＮＡ】東克樹がチーム合流　コロナ療養期間終了　球団施設「ＤＯＣＫ」で練習再開へ

スポーツ報知
東克樹

　ＤｅＮＡは２３日、東克樹投手のチーム合流を発表した。発熱、倦怠感を訴えて１４日にＰＣＲ検査で陽性判定を受けてチーム離脱していた。

　２軍球団施設「ＤＯＣＫ」で練習を再開する見込み。

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